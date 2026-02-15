Η Βαγιεκάνο έριξε τριάρα στην Ατλέτικο!

Η χαρά από τη μεγάλη νίκη επί της Μπαρτσελόνα στο Κύπελλο Ισπανίας δεν είχε συνέχεια για την Ατλέτικο Μαδρίτης. Λίγες ημέρες μετά την εμφατική «τεσσάρα», οι «ροχιμπλάνκος» γνώρισαν βαριά ήττα με 3-0 από τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο Βαγιέκας, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της La Liga.

Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε δεν βρήκε ρυθμό και έμεινε πίσω στο σκορ λίγο πριν από την ανάπαυλα, όταν ο Φραν Πέρεθ άνοιξε το σκορ στο 40ο λεπτό. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Όσκαρ Βαλεντίν έδωσε ακόμη μεγαλύτερο προβάδισμα στους γηπεδούχους, βάζοντας γερά θεμέλια για την επικράτησή τους.

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα δεν άλλαξε. Η Ράγιο διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμά της και στο 76’ ο Νομπέλ Μεντί, μετά από ασίστ του Γκαρθία, διαμόρφωσε το τελικό 3-0, «σφραγίζοντας» το τρίποντο για τους Μαδριλένους.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ράγιο ανέβηκε στους 25 βαθμούς και στη 16η θέση, απομακρυνόμενη από τη ζώνη του υποβιβασμού. Αντίθετα, η Ατλέτικο έμεινε στους 45 βαθμούς, διατηρώντας την 4η θέση, αλλά χάνοντας την ευκαιρία να σκαρφαλώσει στην τρίτη και να προσπεράσει τη Βιγιαρεάλ.

