Πέρασαν 68 χρόνια από την τραγωδία του Μονάχου που «ξεκλήρισε» τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Πάντα θυμόμαστε. Ποτέ δεν ξεχνάμε.». Πέρασαν 68 χρόνια από την τραγωδία του Μονάχου που «ξεκλήρισε» τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

«Πάντα θυμόμαστε. Ποτέ δεν ξεχνάμε. Τα Λουλούδια του αγγλικού ποδοσφαίρου. Τα Λουλούδια του Μάντσεστερ» και «Το πνεύμα τους δεν θα πεθάνει ποτέ. Τα Λουλούδια του Μάντσεστερ, για πάντα.». Δύο αναφορές-αναρτήσεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Χ, με αφορμή τη συμπλήρωση 68 χρόνων από την τραγωδία του Μονάχου.

«Τα Λουλούδια του Μάντσεστερ» (The Flowers of Manchester) είναι ένα συγκινητικό φολκ τραγούδι που τιμά τους 23 ανθρώπους, που έχασαν τη ζωή τους στην αεροπορική τραγωδία του Μονάχου στις 6 Φεβρουαρίου 1958 . Το τραγούδι, το οποίο συνέθεσε ο ίβαν ΜακΚολ, αποτελεί σύμβολο μνήμης για την ομάδα «μπέμπης στο Μπάσμι» και τραγουδιέται κάθε χρόνο στην επέτειο του δυστυχήματος, τιμώντας τους «λουλούδια» του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 6 Φεβρουαρίου 1958, «ξεκληρίστηκε» η κορυφαία ποδοσφαιρική ομάδα της εποχής, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Συνέβη μετά τον επαναληπτικό προημιτελικό αγώνα για το Κύπελλο Πρωταθλητριών στο Βελιγράδι, απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Η αποστολή της αγγλικής ομάδας, είχε προγραμματισμένη πτήση τσάρτερ της British Airways, που επρόκειτο να κάνει μια στάση στο αεροδρόμιο του Μονάχου για ανεφοδιασμό.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την ισοπαλία (3-3) στο Βελιγράδι εξασφάλισε την πρόκριση στους «4» του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, καθώς είχε νικήσει 2-1 στο πρώτο παιχνίδι στο Μάντσεστερ.

Πρόκριση που ήλθε μία ημέρα πριν από την τραγωδία, όπου έχασαν τη ζωή τους 23 από τους 43 επιβάτες του μοιραίου αεροσκάφους, συμπεριλαμβανομένων ποδοσφαιριστών της ομάδας, μελών του προπονητικού επιτελείου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, φιλάθλων και δημοσιογράφων.

Η ολισθηρότητα του πάγου που κάλυπτε τον διάδρομο δεν επέτρεπε στο αεροσκάφος να απογειωθεί. Έγιναν δύο αποτυχημένες προσπάθειες και τελικά το αεροπλάνο, μέσα σε χιονοθύελλα, στη νέα του προσπάθεια να σηκωθεί, κατέληξε να συντριβεί σε έναν φράχτη στο αεροδόμιο και να συντριβεί.

Το μοιραίο αεροπορικό δυστύχημα συνέβη στις 15:04 τοπική ώρα. Τα συνεργεία διάσωσης ανέσυραν νεκρούς επτά ποδοσφαιριστές (Τζεφ Μπεντ, Ρότζερ Μπερν, Έντι Κόλμαν, Μαρκ Τζόουνς, Ντέιβιντ Πεγκ, Τόμι Τέιλορ και Λίαμ Γουίλαν), επτά δημοσιογράφους, τέσσερα στελέχη της ομάδας, δύο μέλη του πληρώματος και δύο φιλάθλους. Ο Ντάνκαν Έντουαρντς, ο πιο σπουδαίος παίκτης της ομάδας, πέθανε λίγες ημέρες αργότερα από τα βαριά του τραύματα σε νοσοκομείο του Μονάχου.

Ήταν η ομάδα με το ψευδώνυμο «μπέμπηδες» του θρυλικού Ματ Μπάσμπι, που χαροπάλευε στο νοσοκομείο επί σειρά μηνών και ανάρρωσε για να δημιουργήσει ξανά από το «μηδέν» την μεγάλη Γιουνάιτεντ.

Οι έρευνες των γερμανικών αρχών, έθεσαν τον πιλότο Τζέιμς Θέιν, ως υπαίτιο, επειδή δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία αποπαγοποίησης των φτερών του αεροπλάνου. Η British Airways τον απέλυσε αμέσως, αλλά μετά από δεκαετή δικαστική διαμάχη, δικαιώθηκε.

Ανάμεσα στους επιζώντες, ο αείμνηστος Μπόμπι Τσάρλτον (απεβίωσε στις 21 Οκτωβρίυ 2023), τότε πολύ νέος, που αργότερα έγινε σύμβολο της αγγλικής ομάδας.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μάζεψε δύσκολα τα συντρίμια της και οι εναπομείναντες παίκτες, μαζί με αρκετούς εφήβους, έφτασαν ως τον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας, όπου έχασαν με 2-0 από την Μπόλτον.

Όμως νέα ομάδα που έφτιαξε ο Ματ Μπάσμπι, μπόρεσε το 1967 να κατακτήσει το πρώτο Κύπελλο Πρωταθλητριών για την Αγγλία, συντρίβοντας την Μπενφίκα με 4-1 και δημιουργώντας την αρχή του μύθου της...

 

 

Διαβαστε ακομη