Απέκτησε νεαρό μέσο από την Έλτσε με 16 εκατ. ευρώ η Ατλέτικο

Έβαλε καλά το χέρι στην τσέπη για τον Μεντόθα η ομάδα της Μαδρίτης.

Την τρίτη της χειμερινή προσθήκη ανακοίνωσε η Ατλέτικο Μαδρίτης, αρκετές ημέρες μετά τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου στη La Liga. Ο λόγος για τον 20χρονο μέσο της Έλτσε, Ροδρίγο Μεντόθα, ο οποίος αποτελεί το νεότερο μεταγραφικό απόκτημα των Ροχιμπλάνκος μετά τους Αντεμόλα Λούκμαν και Ομπέντ Βάργκας.

Σύμφωνα με όσα γράφονται στην Ισπανία, η Ατλέτικο έβγαλε από τα ταμεία το ποσό των 16 εκατομμυρίων ευρώ για να έρθει σε συμφωνία με την Έλτσε, ενώ ο Μεντόθα από την πλευρά του έβαλε την υπογραφή του σε πολυετές συμβόλαιο.

Τη φετινή σεζόν ο 20χρονος μέσος είχε αναδειχθεί σε πολυεργαλείο στη μεσαία γραμμή στα χέρια του Σαράμπια, καταγράφοντας φέτος είκοσι συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό δυο γκολ και μια ασίστ.

Διαβαστε ακομη