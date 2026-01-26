Σε ανοικτή ζώνη στο ΣΙΓΜΑ όλοι οι αγώνες του Μουντιάλ 2026

Σε ανοικτή ζώνη θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλους τους αγώνες του Μουντιάλ του καλοκαιριού οι Κύπριοι ποδοσφαιρόφιλοι.

Όπως ανακοινώθηκε και επίσημα από το ΣΙΓΜΑ, θα μεταδώσει και τους 104 αγώνες της διοργάνωσης.

Yπενθυμίζεται ότι για πρώτη φορά το Παγκόσμιο Κύπελλο θα γίνει με τη συμμετοχή 48 ομάδων. Τη διοργάνωση θα φιλοξενήσουν τρεις χώρες και συγκεκριμένα ο Καναδάς, το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα πρώτα παιχνίδια της διοργάνωσης θα γίνουν στις 11 Ιουνίου, ενώ το μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός θα ολοκληρωθεί με τον μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου.