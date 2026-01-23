Ο Μπαπέ και τα ρεκόρ του CR7

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

 Ο Κιλιάν Μπαπέ εξακολουθεί να διατηρεί άριστη σχέση με τ' αντίπαλα «δίχτυα» και παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει κατακτήσει το ισπανικό πρωτάθλημα ή το Champions League με τα «χρώματα» της Ρεάλ Μαδρίτης, παραμένει μία «μηχανή των γκολ».

Ο Γάλλος επιθετικός κατέκτησε το «Χρυσό Παπούτσι» για την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο με 44 γκολ σε 59 αγώνες και συνεχίζει να βελτιώνει τα στατιστικά του, ενώ προσβλέπει και στην κατάρριψη δύο σημαντικών ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Ιστορία των Μαδριλένων.

Στο τέλος του 2025, ο Μπαπέ έπαιξε τραυματίας εναντίον των Αλαβές, Σεβίλης και Ταλαβέρα, προκειμένου να ισοφαρίσει το ρεκόρ του CR7 (σ.σ. από το 2013) και να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην Ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης σε ένα ημερολογιακό έτος (σ.σ. 59 γκολ). Με τα δύο τέρματα που πέτυχε εναντίον της Μονακό την Τρίτη το βράδυ, ο Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής στοχεύει τώρα σε ακόμη ένα από τα ρεκόρ του διάσημου Πορτογάλου: τα 11 γκολ του στην φάση των ομίλων του Champions League. Ο Μπαπέ έχει ήδη τον ίδιο αριθμό γκολ και ως εκ τούτου έχει ισοφαρίσει τον Πορτογάλο σταρ, αλλά μπορεί να ξεπεράσει αυτό το ρεκόρ την επόμενη εβδομάδα στην Λισσαβώνα, με αντίπαλο την Μπενφίκα.

 Το δεύτερο ρεκόρ που διεκδικεί ο Μπαπέ είναι τα περισσότερα γκολ που σημειώθηκαν σε μόνο μία σεζόν του Champions League. Προς το παρόν, ο CR7 κατέχει δύο από τις τρεις θέσεις στο βάθρο: την πρώτη θέση (17 γκολ, 2013-2014) και την δεύτερη (16, 2015-2016), ενώ μοιράζεται την τρίτη θέση (15, 2017-2018) με τον Καρίμ Μπενζεμά (2021-2022) και τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (2019-2020). Με 11 γκολ στο ενεργητικό του και πιθανώς επτά ή εννέα αγώνες Champions League πριν από το τέλος της σεζόν, ανάλογα με το εάν η Ρεάλ προκριθεί απευθείας στους «16» ή περάσει από τα πλέι οφ, ο Μπαπέ έχει όλες τις προϋποθέσεις για να «εκθρονίσει» το παιδικό του είδωλο. 

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

