ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επίσημη η «βόμβα» με Τζέκο στην Σάλκε!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Επίσημη η «βόμβα» με Τζέκο στην Σάλκε!

Η Σάλκε «πυροδότησε την βόμβα» με την απόκτηση του πολύπειρου Βόσνιου επιθετικού, Έντιν Τζέκο!

O Έντιν Τζέκο πήρε την μεγάλη απόφαση στα 39 του έτη να επιστρέψει στην Γερμανία για να αγωνιστεί στην δεύτερη κατηγορία της χώρας με τη φανέλα της ιστορικής Σάλκε!

Ο πολύπειρος Βόσνιος στράικερ με τεράστια θητεία στα ευρωπαϊκά γήπεδα δόθηκε δανεικός από την Φιορεντίνα στους «μπλε» και θα ενεργοποιηθούν στο τέλος της σεζόν κάποια μπόνους για την περεταίρω παραμονή του στην Γερμανία.

H πρωτοπόρος της δεύτερης κατηγορίας της Γερμανίας έβαλε στην επίθεση της έναν δεινό σκόρερ, ενώ ο Βόσνιος στράικερ πείστηκε από τους συμπατριώτες του, Μίρον Μούσλιτς (προπονητής της ομάδας) όσο και με τον στόπερ Νίκολα Κάτιτς, που έχουν γεννηθεί στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Η Σάλκε μετά από αυτή την «ηχηρή» κίνηση έχει βάλει... πλώρη για την επιστροφή της στην Bundesliga μετά από αρκετά χρόνια απουσίας.

Πηγή: sdna.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άφησαν υποσχέσεις τα «φυντάνια» του ΘΟΪ Λακατάμιας στο παιχνίδι Κυπέλλου

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Πάει για τo «μπαμ» με τον επαναπατρισμό του Πακετά η Φλαμένγκο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κάτι φαίνεται να αλλάζει

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ολυμπιακός: Θέμα χρόνου το sold out με Μπαρτσελόνα, ελάχιστα τα διαθέσιμα εισιτήρια

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ολυμπιακός: Στην καλύτερη ενδεκάδα της 7ης αγωνιστικής του Champions League ο Τζολάκης

Ελλάδα

|

Category image

Ολυμπιακός: Έτοιμος να ανανεώσει με τον Ελ Κααμπί, προτεραιότητα ως προσθήκη ο Αντρέ Λουίζ

Ελλάδα

|

Category image

Προπονητής Σενεγάλης: «Ζητώ συγγνώμη, η καρδιά μου είναι αγκυρωμένη σε αυτή την όμορφη χώρα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Eτοιμάζει νέα ενδεκάδα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Οι αναποδιές πιέζουν τον Ρόκα για προσθήκες

ΑΕΚ

|

Category image

Επίσημη η «βόμβα» με Τζέκο στην Σάλκε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καλωσόρισε έναν παλιό γνώριμο η Ένωση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Athletic: «Συμφωνία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Lionsgate για μια σειρά με θέμα την ιστορία της»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ευαγόρας Παλληκαρίδης: Κανείς δεν μπορεί να φιμώσει την ιστορία

Απόψεις

|

Category image

Εκτός για τουλάχιστον ένα μήνα ο Πέδρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Εμπιστεύομαι τον πρόεδρο και ξέρω πως κι αυτός με εμπιστεύεται»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη