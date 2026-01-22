Επίσημη η «βόμβα» με Τζέκο στην Σάλκε!

O Έντιν Τζέκο πήρε την μεγάλη απόφαση στα 39 του έτη να επιστρέψει στην Γερμανία για να αγωνιστεί στην δεύτερη κατηγορία της χώρας με τη φανέλα της ιστορικής Σάλκε!

Ο πολύπειρος Βόσνιος στράικερ με τεράστια θητεία στα ευρωπαϊκά γήπεδα δόθηκε δανεικός από την Φιορεντίνα στους «μπλε» και θα ενεργοποιηθούν στο τέλος της σεζόν κάποια μπόνους για την περεταίρω παραμονή του στην Γερμανία.

H πρωτοπόρος της δεύτερης κατηγορίας της Γερμανίας έβαλε στην επίθεση της έναν δεινό σκόρερ, ενώ ο Βόσνιος στράικερ πείστηκε από τους συμπατριώτες του, Μίρον Μούσλιτς (προπονητής της ομάδας) όσο και με τον στόπερ Νίκολα Κάτιτς, που έχουν γεννηθεί στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Η Σάλκε μετά από αυτή την «ηχηρή» κίνηση έχει βάλει... πλώρη για την επιστροφή της στην Bundesliga μετά από αρκετά χρόνια απουσίας.

Πηγή: sdna.gr