Η ζημιά επιβεβαιώθηκε για Γκρίλις και είναι ακόμα χειρότερη…

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός θα ήθελε να μπορεί ν’ απολαύσει περισσότερο την πρώτη του σεζόν στα «ζαχαρωτά» και στο νέο γήπεδο της ομάδας, αλλά βρίσκεται αντιμέτωπος με ακόμα μια μεγάλη δυσκολία στην καριέρα του.

Τελικά έχει υποστεί κάταγμα στο πόδι και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ζημιά που θα τον κρατήσει τουλάχιστον ένα τρίμηνο εκτός δράσης.

Οριακά θα προλάβει κάποια ματς του Μαΐου στην Πρέμιερ, ενώ, οι ελπίδες του για το Μουντιάλ ίσως εξανεμίζονται…

England365.gr