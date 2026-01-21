Ξέσπασε ο Λουίς Ενρίκε μετά την ήττα από τη Σπόρτινγκ - «Το ποδόσφαιρο είναι ένα χάος για μένα»

Ο Λουίς Ενρίκε, αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα του αγώνα με τη Σπόρτινγκ από την οποία και ηττήθηκε με 2-1 στο Champions League, τόνισε ότι η ομάδα του ήταν ανώτερη από τους «Λιοντάρια» και δήλωσε ότι, κατά καιρούς, το ποδόσφαιρο είναι «ένα χάος». Σε δηλώσεις του στο «Canal+» στη Γαλλία, ο προπονητής των Παριζιάνων, παρόλα αυτά, επαίνεσε τον αντίπαλο.

«Είναι ένα απογοητευτικό, άδικο αποτέλεσμα και είναι κρίμα γιατί είδα μόνο μία ομάδα σε όλο τον αγώνα. Ήμασταν ανώτεροι από τον αντίπαλό μας, ο οποίος είναι μια σπουδαία ομάδα που ξέρει πώς να αμύνεται, αλλά ήμασταν πολύ ανώτεροι. Είναι απογοήτευση. Είναι τόσο άδικο να μιλάμε για ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Το ποδόσφαιρο είναι ένα χάος για μένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

