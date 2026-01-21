Επτά χρόνια χωρίς τον Εμιλιάνο Σάλα

«Πάντα μαζί σου, Έμι» και «Στη μνήμη του Εμιλιάνο», έγραψαν σήμερα (21/1) στα social media-αντίστοιχα- η Ναντ κα η Κάρντιφ. Επτά χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που «έφυγε» ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής Εμιλιάνο Σάλα.

Σοκ προκάλεσε στον κόσμο του ποδοσφαίρου , η εξαφάνιση -στις 21 Ιανουαρίου 2019-του Αργεντινού πδοσφαιριστή που «πέταξε» πάνω από τη Μάγχη για να υπογράψει με τη νέα ομάδα του, την Κάρντιφ.

Δέκα επτά ημέρες αργότερα βρήκαν τα συντρίμμια του αεροπλάνου και τη σορό του, επιβεβαιώνοντας το τρομερό τέλος του δυστυχήματος.

Το αεροπλάνο που μετέφερε τον 28χρονο Αργεντινό από τη Ναντ στο Κάρντιφ δεν έφτασε ποτέ στην Ουαλία, και στις 21 Ιανουαρίου 2019 τα όνειρα τελείωσαν για τον επιθετικό που ήθελε να αγωνιστεί σε ένα από τα σημαντικότερα πρωταθλήματα του κόσμου.

Ο Ντέιβιντ Χέντερσον, ο επιχειρηματίας που οργάνωσε την πτήση που συνετρίβη και οδήγησε στον θάνατο του Εμιλιάνο Σάλα, κρίθηκε ένοχος από το δικαστήριο του Κάρντιφ και καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση τον Νοέμβριο του 2021.

Ο Χέντερσον είχε προσλάβει τον πιλότο Ντέιβιντ Ίμποτσον, ο οποίος επίσης σκοτώθηκε, παρά το γεγονός ότι η σορός του δεν βρέθηκε ποτέ. Ο Ίμποτσον δεν είχε ούτε άδεια να πετάει με εμπορικό αεροσκάφος ούτε άδεια να πετάει σε κακές καιρικές συνθήκες ή τη νύχτα.

Στις 21 Ιανουαρίου 2019, ο Σάλα επιβιβάστηκε σε ένα αεροπλάνο Piper PA-46 Malibu για να ταξιδέψει από το αεροδρόμιο Nantes Atlantique στο Κάρντιφ, προκειμένου να ενταχθεί στο νέο σύλλογό του. Τις προηγούμενες ώρες ο παίκτης είχε αναρτήσει στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία, αποχαιρετώντας τη Ναντ .

Κατά τη διάρκεια της πτήσης έστειλε ένα φωνητικό μήνυμα, εκφράζοντας τον φόβο του για την πτήση: «Γεια σας αδέρφια, τι κάνετε, τρελοί; Είμαι... πεθαμένος. Ήμουν στη Νάντη και έκανα ένα σωρό πράγματα. Δεν τελείωναν ποτέ. Τώρα είμαι σε ένα αεροσκάφος που μοιάζει να καταρρέει και ταξιδεύω στο Κάρντιφ. Αύριο το απόγευμα θα αρχίσω προπόνηση με την νέα ομάδα μου. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Αν σε 1,5 ώρα δεν έχετε νέα μου... Δεν ξέρω αν στείλουν κανέναν να με βρει, γιατί δεν θα μπορούν να με βρουν. Πόσο φοβάμαι!» έλεγε χαρακτηριστικά.

Το μονοκινητήριο Piper PA-46 Malibu που πήρε ο παίκτης για το δρομολόγιο Ναντ-Κάρντιφ εξαφανίστηκε από τα ραντάρ μια ημέρα σαν σήμερα πριν από τρία χρόνια, περίπου είκοσι χιλιόμετρα βόρεια του νησιού Γκέρνσεϊ. Το αεροπλάνο, το οποίο αρχικά πετούσε στα 5.000 πόδια, είχε ζητήσει να κατεβεί χαμηλότερα και πέταξε στα 2.300 πόδια πριν χαθεί από τα ραντάρ.

Ώρες αργότερα, έγινε γνωστό ότι ο πιλότος είχε ζητήσει να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο Γκέρνσεϊ.