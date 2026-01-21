ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θα πάρουν και λεφτά, αλλά θα πάρουν κι ένα απίθανο δώρο οι πρωταθλητές της Σενεγάλης

Οι θριαμβευτές του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής δεν θα ανταμειφθούν μόνο με πριμ, αλλά και με παροχές που ξεπερνούν κάθε προηγούμενο.

Η επιτυχία της εθνικής ομάδας της Σενεγάλης στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής συνοδεύεται από ανταμοιβές που δύσκολα συναντά κανείς στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Πρόεδρος της χώρας ανακοίνωσε ένα πακέτο μπόνους που περιλαμβάνει τόσο σημαντικά χρηματικά ποσά όσο και… γη.

Συγκεκριμένα, κάθε ποδοσφαιριστής της ομάδας θα λάβει 115.000 ευρώ, ενώ παράλληλα θα του παραχωρηθεί έκταση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή Πετίτ Κοτέ, κοντά στο Ντακάρ.

Αντίστοιχα, τα μέλη της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Σενεγάλης θα εισπράξουν από 75.000 ευρώ, μαζί με οικόπεδα 1.000 τετραγωνικών μέτρων στην ίδια παραθαλάσσια ζώνη.

Τέλος, δεν έμεινε εκτός επιβράβευσης ούτε το προσωπικό του Υπουργείου που συνόδευσε την αποστολή στο Μαρόκο, καθώς προβλέπεται συνολικό ποσό 465.000 ευρώ, αλλά και παραχώρηση οικοπέδων που θα μοιραστούν μεταξύ τους.

Μια κίνηση που δείχνει πόσο ψηλά βρίσκεται πλέον το ποδόσφαιρο στην εθνική συνείδηση της Σενεγάλης και πώς η επιτυχία μεταφράζεται σε έμπρακτη αναγνώριση.

 

