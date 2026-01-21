ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βινίσιους: «Θέλω ν' αφήσω πίσω μου τα όσα συνέβησαν»

Ο Βινίσιους Τζούνιορ αποθεώθηκε χθες στο στάδιο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» από τους φιλάθλους της Ρεάλ Μαδρίτης, μετά την εμφατική νίκη με 6-1 επί της Μονακό, για το Champions League, λίγες μέρες αφότου αποδοκιμάστηκε στο ίδιο γήπεδο. Ο Βραζιλιάνος διεθνής επιθετικός ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα, έχοντας ένα γκολ και δύο ασίστ, και θέλει πλέον ν' αφήσει πίσω του τις αποδοκιμασίες, αλλά και τα όσα συνέβησαν όσο ήταν ο Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο των «μερένχες».

 

Μετά το ματς μίλησε στο «Movistar+» και τόνισε πως με τον Αλβάρο Αρμπελόα στην τεχνική ηγεσία θέλει να κάνει μια νέα αρχή: «Να φοράς τη φανέλα του μεγαλύτερου συλλόγου στον κόσμο μόνο εύκολο δεν είναι. Θέλω ν' αφήσω πίσω μου τα όσα συνέβησαν. Το καλύτερο πράγμα για εμένα είναι οι επευφημίες των φιλάθλων μας. Στα τελευταία ματς ήμουν αγχωμένος, καθώς στο πρώτο λάθος ο κόσμος με αποδοκίμαζε. Η πίεση είναι μεγάλη και θέλω τους φιλάθλους στο πλευρό μου, τώρα που εγώ και η ομάδα κάνει μια νέα αρχή, με έναν νέο κόουτς».

Διαβαστε ακομη