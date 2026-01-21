Επίσημα στην Τζιρόνα ο Τερ Στέγκεν
ΓΗΠΕΔΟ
Η Τζιρόνα γνωστοποίησε την απόκτηση του Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν, με μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της σεζόν.
Η μεταγραφή του Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν στη Τζιρόνα είναι πλέον επίσημη. Ο Γερμανός τερματοφύλακας θα αγωνίζεται στη δεύτερη ομάδα της Καταλονίας με τη μορφή δανεισμού έως το τέλος της σεζόν, χωρίς οψιόν αγοράς.
Ο 33χρονος γκολκίπερ έχασε τη θέση του βασικού στην Μπαρτσελόνα μετά την απόκτηση του Ζοάν Γκαρσία και την παρουσία του Βόιτσλαβ Σέσνι, μένοντας συχνά εκτός αποστολής. Η αποχώρησή του έγινε με στόχο να εξασφαλίσει συμμετοχή στην εθνική Γερμανίας για το Μουντιάλ το προσεχές καλοκαίρι.
Ο Τερ Στέγκεν ανήκει στην Μπαρτσελόνααπό το 2014, όταν μεταγράφηκε από την Γκλάντμπαχ, με συμβόλαιο που λήγει τον Ιούνιο του 2028.
