«Η Νότιγχαμ στοχεύει για τον δανεισμό του Τσιμίκα»

Από το περασμένο καλοκαίρι, ο Κώστας Τσιμίκας αγωνίζεται με τη φανέλα της Ρόμα, με τον διεθνή οπισθοφύλακα να υπογράφει στους «τζιαλορόσι» ως δανεικός από την Λίβερπουλ για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Ωστόσο, ο δανεισμός του «Greek Scouser» αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα και μάλιστα τον Ιανουάριο, καθώς ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι δεν έχει εντυπωσιαστεί από τις επιδόσεις του στην ομάδα, έχοντας αγωνιστεί μόλις 600 λεπτά σε όλες τις διοργανώσεις. Γι' αυτό και όπως τονίζεται από τους Ιταλούς, ο Κώστας Τσιμίκας αλλά και ο Λέον Μπέιλι ενδέχεται να ολοκληρώσουν πρόωρα τη θητεία τους στους «τζιαλορόσι».

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Νικολό Σκίρα, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του διεθνούς μπακ από πλευράς Νότιγχαμ. Οι «Reds» φέρεται να έχουν στην κορυφή της λίστας τους τον Τσιμίκα και ενδέχεται να καταθέσουν πρόταση στη Λίβερπουλ για την απόκτηση του με τη μορφή δανεισμού με οψιόν αγοράς στο τέλος της σεζόν.

Θυμίζουμε ότι το όνομα του Κώστα Τσιμίκα έχει βρεθεί και στα ραντάρ του Ολυμπιακού, με τον έμπειρο μπακ να γνωρίζει από πρώτο χέρι ότι πιθανή επιστροφή του στους «ερυθρόλευκους» θα σημάνει την αγωνιστική του ανάταση. Θα διατηρήσει τη θέση του, μέσα από τις συμμετοχές που θα πάρει και την εμπιστοσύνη που θα βρει, στην Εθνική ομάδα, ενώ αν όλα πάνε καλά στα δύο ματς των «ερυθρολεύκων» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί ξανά και στην Ευρώπη.

Athletiko