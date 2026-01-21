ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Η Νότιγχαμ στοχεύει για τον δανεισμό του Τσιμίκα»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Η Νότιγχαμ στοχεύει για τον δανεισμό του Τσιμίκα»

Η Νότιγχαμ Φόρεστ φαίνεται πως έχει μπει στο παιχνίδι απόκτησης του Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τον Γκασπερίνι στη Ρόμα.

Από το περασμένο καλοκαίρι, ο Κώστας Τσιμίκας αγωνίζεται με τη φανέλα της Ρόμα, με τον διεθνή οπισθοφύλακα να υπογράφει στους «τζιαλορόσι» ως δανεικός από την Λίβερπουλ για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Ωστόσο, ο δανεισμός του «Greek Scouser» αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα και μάλιστα τον Ιανουάριο, καθώς ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι δεν έχει εντυπωσιαστεί από τις επιδόσεις του στην ομάδα, έχοντας αγωνιστεί μόλις 600 λεπτά σε όλες τις διοργανώσεις. Γι' αυτό και όπως τονίζεται από τους Ιταλούς, ο Κώστας Τσιμίκας αλλά και ο Λέον Μπέιλι ενδέχεται να ολοκληρώσουν πρόωρα τη θητεία τους στους «τζιαλορόσι».

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Νικολό Σκίρα, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του διεθνούς μπακ από πλευράς Νότιγχαμ. Οι «Reds» φέρεται να έχουν στην κορυφή της λίστας τους τον Τσιμίκα και ενδέχεται να καταθέσουν πρόταση στη Λίβερπουλ για την απόκτηση του με τη μορφή δανεισμού με οψιόν αγοράς στο τέλος της σεζόν.

Θυμίζουμε ότι το όνομα του Κώστα Τσιμίκα έχει βρεθεί και στα ραντάρ του Ολυμπιακού, με τον έμπειρο μπακ να γνωρίζει από πρώτο χέρι ότι πιθανή επιστροφή του στους «ερυθρόλευκους» θα σημάνει την αγωνιστική του ανάταση. Θα διατηρήσει τη θέση του, μέσα από τις συμμετοχές που θα πάρει και την εμπιστοσύνη που θα βρει, στην Εθνική ομάδα, ενώ αν όλα πάνε καλά στα δύο ματς των «ερυθρολεύκων» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί ξανά και στην Ευρώπη.

 

Athletiko

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οντουμπάτζο: «Eίμαι ενθουσιασμένος - Δεν θέλω να τελειώσω το ποδόσφαιρο χωρίς τρόπαια»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Kρύο, αλλά η δουλειά είναι δουλειά...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δεν άλλαξε τίποτα στον Εθνικό ο Φερέιρα και είναι... υπό πίεση

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Ομονοιάτης και με τη βούλα ο Οντουμπάντζο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

LIVE: Άρης - ΑΕΛ 0-0

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ολοκληρώθηκε και επίσημα η εγγραφή του Ντέγκενεκ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Και επίσημα ο Κράινζ στον Ηρακλή - Το αντίο από την Ένωση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Αντιμετωπίζει καταγγελία για εμπορία ανθρώπων και αδήλωτη εργασία ο Λούκας Ερναντέζ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι εντεκάδες των Ρατζκόφ και Μαρτίνς

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Η Μάντσεστερ Γ. συμφώνησε για τη δημιουργία τηλεοπτικής σειράς τύπου «The Crown»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ζημιά επιβεβαιώθηκε για Γκρίλις και είναι ακόμα χειρότερη…

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Ανόρθωση καταγγέλλει τον Θεουλή για 11 φάσεις

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τους «αναγέννησε» ο Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι... ακούραστοι της Ομόνοιας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αναβαθμίζεται ο ρόλος του VAR, ενόψει Μουντιάλ: Δύο μεγάλες αλλαγές, σε κίτρινες και κόρνερ – «Αντιδρά» η UEFA!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη