Πάει δανεικός στην Μπόρνμουθ ο Μανδάς

Κάτοικος Αγγλίας θα γίνει σύντομα ο Χρήστος Μανδάς, καθώς, εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, στο εξής θα φορά την φανέλα της αγγλικής Μπρόνμουθ.

Παρότι ο Έλληνας διεθνής γκολκίπερ δεν βρίσκεται στις επιλογές του προπονητή της Λάτσιο, Μαουρίτσιο Σάρι από την έναρξη της περιόδου, η Μπόρνμουθ αποφάσισε να τον εντάξει στο δυναμικό της και να του δώσει την ευκαιρία να αγωνιστεί στο κορυφαία πρωτάθλημα, αυτό της Premier League.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο έγκριτος μεταγραφολόγος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Μανδάς έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Μπόρνμουθ, σε ότι αφορά τους προσωπικούς του όρους, για το δανεισμό του από την Λάτσιο έως το τέλος της σεζόν 2025/2026.

Πλέον, μένει να τελειώσει και τυπικά η υπόθεση με την ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στα δύο κλαμπ, σε πρώτη φάση για τον δανεισμό του παίκτη με την οψιόν αγοράς του από τις «μέλισσες» έναντι του ποσού των 22-23 εκατ. ευρώ.