Η Ρόμα σκέφτεται πρόωρη διακοπή του δανεισμού του Τσιμίκα

Πρόωρο τέλος φαίνεται να παίρνει ο δανεισμός του Κώστα Τσιμίκα στη Ρόμα, καθώς οι «τζαλορόσι» εξετάζουν σοβαρά την επιστροφή του στη Λίβερπουλ.

Ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Έλληνας αριστερός μπακ δεν υπολογίζεται για το δεύτερο μισό της σεζόν από τον προπονητή Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, με αποτέλεσμα η Ρόμα να σκέφτεται την πρόωρη διακοπή του δανεισμού του.

Σύμφωνα με το «Tuttomercatoweb» και το «Sky Sport Italia», η επιστροφή του Τσιμίκα στο «Άνφιλντ» θεωρείται πλέον πιθανό σενάριο, ειδικά σε περίπτωση που οι «τζαλορόσι» αποκτήσουν νέο αριστερό φουλ μπακ για τη συνέχεια της σεζόν..

Μάλιστα, η «La Repubblica» αναφέρει ότι η ομάδα της Serie Α, θα δώσει το πράσινο φως στον παίκτη να επιστρέψει στη Λίβερπουλ και από εκεί στον Ολυμπιακό, αν καταφέρει να αποκτήσει αντικαταστάτη του στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.

novasports.gr