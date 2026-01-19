ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στο οπλοστάσιο της Σίτι έως το 2031 ο Γκουεχί

Έβαλε ξανά βαθιά το χέρι στην τσέπη η ομάδα του Γκουαρντιόλα.

Είναι επίσημο: Ο Μαρκ Γκουεχί, μέχρι πρότινος αρχηγός της Κρίσταλ Πάλας, είναι πλέον παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι. Αυτή είναι η δεύτερη μεταγραφή της Σίτι στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, αφού απέκτησε επίσης τον Αντουάν Σεμένιο από την Μπόρνμουθ.

Ο σύλλογος της Έτιχαντ ανακοίνωσε σήμερα (19/1) την απόκτηση του Γκουεχί. Η Σίτι πλήρωσε 73 εκατομμύρια ευρώ για τον Σεμένιο και 23 εκατομμύρια ευρώ για τον Γκουέχι. Θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 15 και θα κερδίζει 346.000 ευρώ την εβδομάδα συν τα μπόνους.

Ο 25χρονος διεθνής Άγγλος αμυντικός, έφτασε στο Μάντσεστερ χθες (18/1) το πρωί για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο με τους Πολίτες μέχρι το 2031.

