Με πολλές εκπλήξεις η πρώτη αποστολή του Αρμπελόα για το παιχνίδι Κυπέλλου

Η ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης στο Σούπερ Καπ Ισπανίας από την Μπαρτσελόνα, είχε ως αποτέλεσμα συνταρακτικές εξελίξεις στο εσωτερικό του κλαμπ. Οι οποίες εξελίξεις, δεν αφορούν άλλον, από τον Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο των «μερέγχες».

Μόλις λίγα λεπτά αργότερα, οι Μαδριλένοι ανακοίνωσαν την πρόσληψη του νέου τους προπονητή, με τον Άλβαρο Αρμπελόα να είναι ο εκλεκτός. Ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής ανέλαβε την «Καστίγια» τον Ιούνιο του 2025, συνεχίζοντας την προπονητική του καριέρα που ξεκίνησε το 2020 στις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η «βασίλισσα» αντιμετωπίζει το βράδυ της Τετάρτης (14/01, 22:00), την Αλμπαθέτε εκτός έδρας για την φάση των «16» του Copa del Rey σε μονό αγώνα νοκ-άουτ.

Αναλυτικότερα, απέναντι στον σύλλογο που βρίσκεται στην 17η θέση της La Liga 2, δεν θα δώσουν το παρόν οι Κιλιάν Εμπαπέ, Τζούντ Μπέλιγχαμ, Ορελιέν Τσουαμενί, Αλβάρο Καρέρας, αλλά και ο Τίμπο Κουρτουά που έτσι και αλλιώς δεν αγωνίζεται σε αυτή την διοργάνωση. Αξίζει να αναφέρουμε πως ο Γάλλος έχει ενοχλήσεις, ενώ στην αποστολή δεν συμπεριλήφθηκαν και οι τραυματίες, Ροντρίγκο, Ρούντιγκερ, Μιλιτάο και Αλεξάντερ-Άρνολντ.

