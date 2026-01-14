ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με πολλές εκπλήξεις η πρώτη αποστολή του Αρμπελόα για το παιχνίδι Κυπέλλου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με πολλές εκπλήξεις η πρώτη αποστολή του Αρμπελόα για το παιχνίδι Κυπέλλου

Η Ρεάλ αντιμετωπίζει την Αλμπαθέτε, με τον Άλβαρο Αρμπελόα να κάνει γνωστή την πρώτη του αποστολή ως προπονητής των Μαδριλένων.

Η ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης στο Σούπερ Καπ Ισπανίας από την Μπαρτσελόνα, είχε ως αποτέλεσμα συνταρακτικές εξελίξεις στο εσωτερικό του κλαμπ. Οι οποίες εξελίξεις, δεν αφορούν άλλον, από τον Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο των «μερέγχες».

Μόλις λίγα λεπτά αργότερα, οι Μαδριλένοι ανακοίνωσαν την πρόσληψη του νέου τους προπονητή, με τον Άλβαρο Αρμπελόα να είναι ο εκλεκτός. Ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής ανέλαβε την «Καστίγια» τον Ιούνιο του 2025, συνεχίζοντας την προπονητική του καριέρα που ξεκίνησε το 2020 στις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η «βασίλισσα» αντιμετωπίζει το βράδυ της Τετάρτης (14/01, 22:00), την Αλμπαθέτε εκτός έδρας για την φάση των «16» του Copa del Rey σε μονό αγώνα νοκ-άουτ.

Αναλυτικότερα, απέναντι στον σύλλογο που βρίσκεται στην 17η θέση της La Liga 2, δεν θα δώσουν το παρόν οι Κιλιάν Εμπαπέ, Τζούντ Μπέλιγχαμ, Ορελιέν Τσουαμενί, Αλβάρο Καρέρας, αλλά και ο Τίμπο Κουρτουά που έτσι και αλλιώς δεν αγωνίζεται σε αυτή την διοργάνωση. Αξίζει να αναφέρουμε πως ο Γάλλος έχει ενοχλήσεις, ενώ στην αποστολή δεν συμπεριλήφθηκαν και οι τραυματίες, Ροντρίγκο, Ρούντιγκερ, Μιλιτάο και Αλεξάντερ-Άρνολντ.

Athletiko

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με ντεμπούτο η 11άδα της Ανόρθωσης κόντρα στον Απόλλωνα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Koμβικός παίκτης, αξέχαστο γκολ

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ο Μανδάς θέλει Τορίνο, αλλά ο Σάρι του κλείνει την πόρτα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αμετάβλητη η κατάταξη στην «μάχη» για τον κορυφαίο σκόρερ της Ευρώπης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται και συζητά για τον Γκάιγκερ»

Ελλάδα

|

Category image

Κάρικ: «Είμαι και εγώ ένας από τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ, ξέρω ότι έχω ευθύνη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με πολλές εκπλήξεις η πρώτη αποστολή του Αρμπελόα για το παιχνίδι Κυπέλλου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σιώπης: «Θέλουμε το Κύπελλο - Top οι προπονήσεις του Μπενίτεθ και η ηρεμία του»

Ελλάδα

|

Category image

Ομόνοια 29Μ: «Έντυσε» στα πράσινα τον Τσουκαλά

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Τρεχάματα για Θελάδες και Πάφο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Πακετά απέρριψε τρεις ομάδες της Premier League και θέλει μόνο επιστροφή στη... Βραζιλία!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γι’ έναν μοναδικό θρίαμβο!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δύο στα δύο ο Μαρκόφσκι

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Πρόθυμος να μειώσει τον μισθό του για να γυρίσει στη Γιουβέντους ο Κιέζα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο αποκλεισμός από το FA Cup στέλνει την Γιουνάιτεντ στον... Κριστιάνο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη