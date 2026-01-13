ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακοίνωσε τον Κάρικ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Μάικλ Κάρικ ανακοινώθηκε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ως υπηρεσιακός τεχνικός μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Κάρικ καλύπτει το κενό που άφησε ο Ρούμπεν Αμορίμ και αναλαμβάνει από τον Ντάρεν Φλέτσερ, ο οποίος είχε τεθεί προσωρινά επικεφαλής των καθηκόντων της πρώτης ομάδας.

Οι πρώην παίκτες Κάρικ και Σόλσκιερ πέρασαν από συνεντεύξεις για τον ρόλο του υπηρεσιακού προπονητή από τους επικεφαλής της Γιουνάιτεντ, Ομάρ Μπεράντα και Τζέισον Γουίλκοξ, οι οποίοι ηγούνταν της διαδικασίας αναζήτησης. Παρά τη δημοτικότητα του Σόλσκιερ στο Ολντ Τράφορντ, η Γιουνάιτεντ έγειρε προς την επιλογή του Κάρικ, έχοντας εντυπωσιαστεί από τα πλάνα του. Ο Κάρικ είχε αναλάβει ξανά την ομάδα ως υπηρεσιακός προπονητής για τρία παιχνίδια μετά την απομάκρυνση του Σόλσκιερ τον Νοέμβριο του 2021, πριν αποχωρήσει με την άφιξη του Ραλφ Ράνγκνικ.

Τον Οκτώβριο του 2022 ανέλαβε προπονητής της τότε προβληματικής Μίντλεσμπρο και την οδήγησε στα πλέι οφ της Championship στην πρώτη του σεζόν.

Ωστόσο, η Μπόρο στη συνέχεια δεν κατάφερε να προκριθεί στα πλέι οφ στις δύο επόμενες σεζόν και ο Κάρικ απολύθηκε στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2024/25, έχοντας συμπληρώσει 136 αγώνες στον πάγκο.

Ως παίκτης, ο Κάρικ πραγματοποίησε 464 εμφανίσεις με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ, κατακτώντας πέντε φορές τον τίτλο της Premier League.

 

