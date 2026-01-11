ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χάος μετά το Αλγερία-Νιγηρία: Κυνήγησαν τον διαιτητή μέχρι τα αποδυτήρια

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Χάος μετά το Αλγερία-Νιγηρία: Κυνήγησαν τον διαιτητή μέχρι τα αποδυτήρια

Σκηνές έντασης μετά τον αποκλεισμό της Αλγερίας από τη Νιγηρία στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, με παίκτες να στρέφονται κατά του διαιτητή και επεισόδια εντός κι εκτός γηπέδου.

Σκηνές πρωτοφανούς έντασης εκτυλίχθηκαν μετά το φινάλε του προημιτελικού ανάμεσα σε Αλγερία και Νιγηρία για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, με τους παίκτες της αλγερινής ομάδας να ξεσπούν κατά του διαιτητή της αναμέτρησης.

Η Νιγηρία παρουσιάστηκε ανώτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και επικράτησε με 2-0, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο. Καθοριστική ήταν η συμβολή του Μπρούνο Ονιεμαέτσι, με τον αριστερό μπακ του Ολυμπιακού να μοιράζει την ασίστ στο πρώτο γκολ των «Super Eagles».

Ωστόσο, το αγωνιστικό κομμάτι πέρασε σε δεύτερη μοίρα μετά τη λήξη. Οι ποδοσφαιριστές της Αλγερίας εξέφρασαν έντονα παράπονα για τις αποφάσεις του διαιτητή και η ένταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, όταν αρκετοί εξ αυτών τον καταδίωξαν προς τα αποδυτήρια ζητώντας εξηγήσεις. Η παρέμβαση ανθρώπων της διοργάνωσης και της ασφάλειας αποδείχθηκε καθοριστική, ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Τα επεισόδια δεν περιορίστηκαν εκεί. Στον αγωνιστικό χώρο σημειώθηκαν σοβαρές αψιμαχίες μεταξύ παικτών των δύο ομάδων, με πιο χαρακτηριστικό το επεισόδιο ανάμεσα στον τερματοφύλακα της Αλγερίας, Λούκα Ζιντάν, και τον μέσο της Νιγηρίας, Φισάγιο Ντέλε-Μπασίρου, οι οποίοι ήρθαν στα χέρια πριν απομακρυνθούν από τους ψυχραιμότερους.

Η ένταση μεταφέρθηκε και εκτός χορταριού. Στη μεικτή ζώνη του γηπέδου επικράτησε αναστάτωση, με παίκτες της Αλγερίας να διαπληκτίζονται όχι μόνο με αντιπάλους και διαιτητές, αλλά και με δημοσιογράφους και cameramen, σε σκηνές που δεν τιμούν τη διοργάνωση.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σε ένα τρελό Clasico η Μπαρτσελόνα υπέταξε τη Ρεάλ και σήκωσε την πρώτη κούπα της σεζόν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καλωσόρισε το 2026 με τριάρα και «γεμάτο» Τετέι ο Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

Αυτοί είναι οι αριθμοί του ΤΖΟΚΕΡ (11/01)

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Θα μπορούσε να μείνει ο Καρσέδο;

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μοιρασιά από... νωρίς για Άρη και ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Εδραιώνεται στην εξάδα ο Απόλλωνας, ξεκόλλησε η Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Άστραψε και βρόντηξε η Μπάγερ, διέσυρε 8-1 τη Βόλφσμπουργκ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Μπράιτον σόκαρε τη Γιουνάιτεντ στο «Όλντ Τράφορντ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πραστίτης: «Κοιμόμαστε και ξυπνάμε χωρίς να ξέρουμε αν θα έρθει κάτι από τα παλιά»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Μπηχτές» από Αταμάν στους παίκτες του και έδωσε συγχαρητήρια στον... Ολυμπιακό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τιμούρ: «Κάποιοι εγκλημάτισαν σε αυτήν την ομάδα...»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

No look... κάρτα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μαρκόσκι: «Πρέπει βελτίωση»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το πέναλτι που έδωσε... φιλί ζωής στην Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Λοσάδα: «Είμαστε 'πεινασμένοι' αλλά και προσγειωμένοι»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη