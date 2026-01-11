Χάος μετά το Αλγερία-Νιγηρία: Κυνήγησαν τον διαιτητή μέχρι τα αποδυτήρια

Σκηνές πρωτοφανούς έντασης εκτυλίχθηκαν μετά το φινάλε του προημιτελικού ανάμεσα σε Αλγερία και Νιγηρία για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, με τους παίκτες της αλγερινής ομάδας να ξεσπούν κατά του διαιτητή της αναμέτρησης.

Η Νιγηρία παρουσιάστηκε ανώτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και επικράτησε με 2-0, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο. Καθοριστική ήταν η συμβολή του Μπρούνο Ονιεμαέτσι, με τον αριστερό μπακ του Ολυμπιακού να μοιράζει την ασίστ στο πρώτο γκολ των «Super Eagles».

Ωστόσο, το αγωνιστικό κομμάτι πέρασε σε δεύτερη μοίρα μετά τη λήξη. Οι ποδοσφαιριστές της Αλγερίας εξέφρασαν έντονα παράπονα για τις αποφάσεις του διαιτητή και η ένταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, όταν αρκετοί εξ αυτών τον καταδίωξαν προς τα αποδυτήρια ζητώντας εξηγήσεις. Η παρέμβαση ανθρώπων της διοργάνωσης και της ασφάλειας αποδείχθηκε καθοριστική, ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Τα επεισόδια δεν περιορίστηκαν εκεί. Στον αγωνιστικό χώρο σημειώθηκαν σοβαρές αψιμαχίες μεταξύ παικτών των δύο ομάδων, με πιο χαρακτηριστικό το επεισόδιο ανάμεσα στον τερματοφύλακα της Αλγερίας, Λούκα Ζιντάν, και τον μέσο της Νιγηρίας, Φισάγιο Ντέλε-Μπασίρου, οι οποίοι ήρθαν στα χέρια πριν απομακρυνθούν από τους ψυχραιμότερους.

Η ένταση μεταφέρθηκε και εκτός χορταριού. Στη μεικτή ζώνη του γηπέδου επικράτησε αναστάτωση, με παίκτες της Αλγερίας να διαπληκτίζονται όχι μόνο με αντιπάλους και διαιτητές, αλλά και με δημοσιογράφους και cameramen, σε σκηνές που δεν τιμούν τη διοργάνωση.

Full time scenes after Nigeria 2-0 Algeria.

Algeria didn’t take that L well #AFCON2025 pic.twitter.com/3j6zJmuA57 — Eric Njiru- #AFCON2025⚽️ (@EricNjiiru) January 10, 2026

