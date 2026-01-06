ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εκτός ο Γκβάρντιολ για τουλάχιστον τέσσερις μήνες

Εκτός ο Γκβάρντιολ για τουλάχιστον τέσσερις μήνες

Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν για τον Κροάτη αμυντικό

Τα νέα δεν είναι ευχάριστα και σίγουρα αυτό θα προκαλέσει πονοκέφαλο στον Πεπ Γκουαρδιόλα. Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση της ομάδας, ο Γκβάρντιολ θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου άμεσα και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον 4-5 μήνες.

Αυτό βάζει σε προτεραιότητα την μεταγραφή στα μετόπισθεν για τους «Πολίτες», καθώς μετά την επέμβαση θα καθοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το χρονοδιάγραμμα της αποθεραπείας του Κροάτη ποδοσφαιριστή.

Διαβαστε ακομη