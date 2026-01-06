Εκτός ο Γκβάρντιολ για τουλάχιστον τέσσερις μήνες

Τα νέα δεν είναι ευχάριστα και σίγουρα αυτό θα προκαλέσει πονοκέφαλο στον Πεπ Γκουαρδιόλα. Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση της ομάδας, ο Γκβάρντιολ θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου άμεσα και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον 4-5 μήνες.

Αυτό βάζει σε προτεραιότητα την μεταγραφή στα μετόπισθεν για τους «Πολίτες», καθώς μετά την επέμβαση θα καθοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το χρονοδιάγραμμα της αποθεραπείας του Κροάτη ποδοσφαιριστή.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Josko Gvardiol will be out of action for 4-5 months.



