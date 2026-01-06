ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Κανσέλο επιστρέφει στην Μπαρτσελόνα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Κανσέλο επιστρέφει στην Μπαρτσελόνα

Μια ανάσα από την επιστροφή του στην Μπαρτσελόνα βρίσκεται ο Ζοάο Κανσέλο, με τους «μπλαουγκράνα» να τα έχουν βρει σε όλα με την Αλ Χιλάλ για τον δανεισμό του.

Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την πρώτη της χειμερινή κίνηση, καθώς ο Ζοάο Κανσέλο βρίσκεται πολύ κοντά στο να φορέσει ξανά τη φανέλα της.

 

Οι Καταλανοί έχουν έρθει σε πλήρη συμφωνία με τον 31χρονο Πορτογάλο διεθνή, ενώ θετική κατάληξη είχε και το deal 4 εκατομμυρίων ευρώ με την Αλ Χιλάλ, στην οποία ανήκει ο έμπειρος αμυντικός.

 

Απομένουν πλέον μόνο οι τυπικές λεπτομέρειες, ώστε να «κλειδώσει» ο δανεισμός του Κανσέλο μέχρι το φινάλε της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Ο Πορτογάλος είχε αγωνιστεί ξανά στην Μπαρτσελόνα τη σεζόν 2023-24, καταγράφοντας 4 γκολ και 5 ασίστ σε 42 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, χωρίς ωστόσο να πανηγυρίσει κάποιο τρόπαιο. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, ο Κανσέλο θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή των «μπλαουγκράνα» τον Ιανουάριο. Παράλληλα, ενδιαφέρον για την απόκτησή του είχε δείξει και η Ίντερ, ωστόσο ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής ξεκαθάρισε πως προτεραιότητά του ήταν η επιστροφή στη Βαρκελώνη.

 

Athletiko

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Υπνωτισμένος στο β’ μέρος, έχασε ξανά από τη Μιλάνο o Παναθηναϊκός

EUROLEAGUE

|

Category image

Στα προημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής με τριάρα η Ακτή Ελεφαντοστού!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ειρωνικός Γιασικεβίτσιους για ΣΕΦ: «Διαρροές έχει μόνο στον Πειραιά, όχι στην Κωνσταντινούπολη»

EUROLEAGUE

|

Category image

Απίστευτη ανατροπή με Έρικ Τεν Χαγκ...

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απέκλεισε τον Ατρόμητο του Κέρκεζ στα πέναλτι ο ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Απουσίες και Φενέρ λύγισαν στο φινάλε τον Ολυμπιακό στην Πόλη

EUROLEAGUE

|

Category image

Πέρασε από την έδρα της Λέτσε και επέστρεψε στις νίκες η Ρόμα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καμπανάκι... προβληματισμού

ΑΡΗΣ

|

Category image

Τελειώνει του Τετέ στην Γκρέμιο: Είπε «αντίο» ο Βραζιλιάνος

Ελλάδα

|

Category image

Ο Μπουλμπινά... ξέρανε στο 119' το Κονγκό και η Αλγερία προκρίθηκε στους «8»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έτοιμος ο Μπρούνο Φερνάντες – Κατάφερε να χάσει μόλις τρία ματς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιτέλους, με αέρα αισιοδοξίας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ψάχνει την ανανέωση του Ράφαελ Λεάο η Μίλαν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην Αγγλία ο Σόλσκιερ - Το απόλυτο φαβορί για την Γιουνάιτεντ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οργανωμένοι Ομόνοιας: «Συνάντηση με Παπασταύρου, δεν ανεχόμαστε τον μηδενισμό»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη