Ο Κανσέλο επιστρέφει στην Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την πρώτη της χειμερινή κίνηση, καθώς ο Ζοάο Κανσέλο βρίσκεται πολύ κοντά στο να φορέσει ξανά τη φανέλα της.

Οι Καταλανοί έχουν έρθει σε πλήρη συμφωνία με τον 31χρονο Πορτογάλο διεθνή, ενώ θετική κατάληξη είχε και το deal 4 εκατομμυρίων ευρώ με την Αλ Χιλάλ, στην οποία ανήκει ο έμπειρος αμυντικός.

Απομένουν πλέον μόνο οι τυπικές λεπτομέρειες, ώστε να «κλειδώσει» ο δανεισμός του Κανσέλο μέχρι το φινάλε της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Ο Πορτογάλος είχε αγωνιστεί ξανά στην Μπαρτσελόνα τη σεζόν 2023-24, καταγράφοντας 4 γκολ και 5 ασίστ σε 42 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, χωρίς ωστόσο να πανηγυρίσει κάποιο τρόπαιο. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, ο Κανσέλο θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή των «μπλαουγκράνα» τον Ιανουάριο. Παράλληλα, ενδιαφέρον για την απόκτησή του είχε δείξει και η Ίντερ, ωστόσο ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής ξεκαθάρισε πως προτεραιότητά του ήταν η επιστροφή στη Βαρκελώνη.

