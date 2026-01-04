ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο ποδοσφαιριστής της Μετς τραυματίστηκε στο Κραν Μοντάνα επειδή έτρεξε να σώσει την κοπέλα του!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο ποδοσφαιριστής της Μετς τραυματίστηκε στο Κραν Μοντάνα επειδή έτρεξε να σώσει την κοπέλα του!

Ο 19χρονος έγινε γνωστό ότι νοσηλεύεται, καθώς «πάλεψε» με τη φωτιά που ξέσπασε στο μαγαζί προκειμένου να σώσει την κοπέλα του.

Πριν από μερικές ημέρες σημειώθηκε ένα τραγικό γεγονός στην Ελβετία. Πιο συγκεκριμένα, στο μπαρ με την ονομασία Κραν Μοντάνα, ξέσπασε φωτιά αμέσως μετά την αλλαγή του χρόνου, με την αιτία ακόμα να παραμένει άγνωστη.

Ένα γεγονός που έχει σοκάρει ολόκληρο τον πλανήτη και όλοι ασχολούνται με την είδηση αυτή. Στο πάρτι αυτό βρίσκονταν και Έλληνες, αλλά και τουρίστες από διάφορα μέρη της γης. Μέχρι στιγμής, τα θύματα είναι 40 στον αριθμό, ενώ οι τραυματίες 119, συμπεριλαμβανομένου και ενός ποδοσφαιριστή.

Πρόκειται για τον Ταχίρις Ντος Σάντος, ο οποίος είχε γίνει γνωστό πως βρισκόταν στο μπαρ και έπειτα ότι νοσηλεύτηκε σε σοβαρή κατάσταση. Ο παίκτης της Μετς γλίτωσε τα χειρότερα και πλέον αναρρώνει στο νοσοκομείο. Ωστόσο, οι πληροφορίες λένε πως ο Ντος Σάντος τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να «παλέψει» με τις φλόγες και να σώσει την κοπέλα του, με την οποία βρισκόταν μαζί! Εν τέλει τα νέα είναι θετικά, αφού και οι δυο κατάφεραν να φύγουν ζωντανοί από το συγκεκριμένο μέρος.

Athletiko

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Κόλλησε» στο «Ελαντ Ρόουντ» η Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE: ΑΕΚ - Ανόρθωση 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έρχεται στην Κύπρο ο Ίμερι για να κλείσει η μεταγραφή

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Έκλεισε θέση στην οκτάδα η Καρμιώτισσα με διπλό στην Περιστερώνα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Με το δεξί στο 2026 η Νάπολι και μία ανάσα από την κορυφή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι 11 που διάλεξε ο Τιμούρ ενόψει ΑΕΚ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Αυτούς επέλεξε ο Ιδιάκεθ να ξεκινήσουν κόντρα στην Ανόρθωση

ΑΕΚ

|

Category image

Σύντομα, αλλιώς δεν έχει αξία

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο ποδοσφαιριστής της Μετς τραυματίστηκε στο Κραν Μοντάνα επειδή έτρεξε να σώσει την κοπέλα του!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι έντεκα του Κωστή για το παιχνίδι με τον Άρη

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Με Βανά η εντεκάδα του Άρη στο ΓΣΠ

ΑΡΗΣ

|

Category image

Απωθημένο για πατέρα, ευκαιρία για γιο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Τσιτσιπάς πειράζει τη Σάκκαρη για την υψοφοβία της

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τέλος από την Κηφισιά ο Κυργιάκος

Ελλάδα

|

Category image

Η Γιουνάιτεντ σε νέα κρίση - Ο Αμορίμ σε σύγκρουση με τον διευθυντή ποδοσφαίρου λόγω μεταγραφών

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη