Ο ποδοσφαιριστής της Μετς τραυματίστηκε στο Κραν Μοντάνα επειδή έτρεξε να σώσει την κοπέλα του!

Πριν από μερικές ημέρες σημειώθηκε ένα τραγικό γεγονός στην Ελβετία. Πιο συγκεκριμένα, στο μπαρ με την ονομασία Κραν Μοντάνα, ξέσπασε φωτιά αμέσως μετά την αλλαγή του χρόνου, με την αιτία ακόμα να παραμένει άγνωστη.

Ένα γεγονός που έχει σοκάρει ολόκληρο τον πλανήτη και όλοι ασχολούνται με την είδηση αυτή. Στο πάρτι αυτό βρίσκονταν και Έλληνες, αλλά και τουρίστες από διάφορα μέρη της γης. Μέχρι στιγμής, τα θύματα είναι 40 στον αριθμό, ενώ οι τραυματίες 119, συμπεριλαμβανομένου και ενός ποδοσφαιριστή.

Πρόκειται για τον Ταχίρις Ντος Σάντος, ο οποίος είχε γίνει γνωστό πως βρισκόταν στο μπαρ και έπειτα ότι νοσηλεύτηκε σε σοβαρή κατάσταση. Ο παίκτης της Μετς γλίτωσε τα χειρότερα και πλέον αναρρώνει στο νοσοκομείο. Ωστόσο, οι πληροφορίες λένε πως ο Ντος Σάντος τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να «παλέψει» με τις φλόγες και να σώσει την κοπέλα του, με την οποία βρισκόταν μαζί! Εν τέλει τα νέα είναι θετικά, αφού και οι δυο κατάφεραν να φύγουν ζωντανοί από το συγκεκριμένο μέρος.

Athletiko