Ακάθεκτη προς τον τίτλο η Άρσεναλ!

Ακάθεκτη προς τον τίτλο η Άρσεναλ!

Συνεχίζει να είναι το αφεντικό για τον τίτλο!

Η Άρσεναλ μπήκε στο 2026, όπως ακριβώς έκλεισε το 2025. Με νίκη, αυτή τη φορά εκτός έδρας, επί της Μπόρνμουθ με 3-2 για την 20ή αγωνιστική της Premier League. Ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στα παιχνίδια της Κυριακής, οι «κανονιέρηδες» θα παραμείνουν στο «ρειρέ» της βαθμολογίας, έχοντας πάντα το «πάνω χέρι» στην υπόθεση... τίτλος.

Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα ήταν ο Ντέκλαν Ράις με δύο γκολ στην επανάληψη, ενώ ο Γκάμπριελ είχε δώσει το προβάδισμα στο πρώτο μέρος. Εβανίλσον και Κρουπί ήταν οι σκόρερ των γηπεδούχων, που πάλεψαν με όλες τις δυνάμεις τους, αλλά δεν απέφυγαν την ήττα.

Μέρα που δεν θα ξεχάσει εύκολα είναι η σημερινή για τον Χαράλαμπο Κωστούλα. Μετά από 10 συμμετοχές (όλες ως αλλαγή) στην Premier League κι ένα γκολ, ο Έλληνας επιθετικός βρέθηκε για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα στο αρχικό σχήμα των «γλάρων» για 71 λεπτά (αντικαστάθηκε από τον Γκρος) πραγματοποιώντας μία πολύ καλή εμφάνιση στο 2-0 επί της Μπέρνλι.

Εμφάνιση που συνδυάστηκε με την πρώτη του ασίστ στο πρώτο γκολ των γηπεδούχων με σκόρερ τον Ρούτερ, ενώ το «τρίποντο»... κλείδωσε στο ξεκίνημα της επανάληψης ο Αγιάρι. Μάλιστα, ο 19χρονος πρώην παίκτης του Ολυμπιακού σκόραρε στο 10ο λεπτό, αλλά το γκολ δε μέτρησε μετά την εξέταση της φάσης από το VAR (οφσάιντ).

Μετά την σπουδαία ισοπαλία στο «Ολντ Τράφορντ» επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Γουλβς φαίνεται ότι πήρε μεγάλη ψυχολογική ώθηση και με κεκτημένη ταχύτητα από τον αγώνα που προηγήθηκε, πέτυχε εμφατική νίκη επί της Γουέστ Χαμ στο «Μολινό» με 3-0.

Το πρώτο «τρίποντο» στο πρωτάθλημα για τους «λύκους» ήρθε από το πρώτο 45λεπτο, όταν προηγήθηκε με 3-0 κι επί της ουσίας ο αγώνας απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα στο β' μέρος. Με 6 βαθμούς η Γουλβς παφραμένει στην τελευταία θέση και θα χρειαστεί ένα θαύμα για να παραμείνει στα σαλόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου. Δείχνει, όμως, ότι δεν τα παρατά και θα δώσει μάχη μέχρι τέλους... 

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Άστον Βίλα-Νότιγχαμ Φόρεστ   3-1 (45'+1 Γουότκινς, 49', 73' ΜακΓκιν - 61' Γκιμπς-Γουάιτ Μπράιτον-Μπέρνλι             2-0 (29' Ρούτερ, 47' Αγιάρι) Γουλβς-Γουέστ Χαμ            3-0 (4' Αρίας, 31' πέν. Χουάνγκ Χι-Τσαν, 41' Μανέ) Μπόρνμουθ-Άρσεναλ            2-3 (10' Εβανίλσον, 77' Κρουπί - 16' Γκάμπριελ, 54', 71' Ράις{ Λιντς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 4/1 Έβερτον-Μπρέντφορντ          4/1 Φούλαμ-Λίβερπουλ             4/1 Νιούκαστλ-Κρίσταλ Πάλας      4/1 Τότεναμ-Σάντερλαντ           4/1 Μάντσεστερ Σίτι-Τσέλσι       4/1 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 19 αγώνες) Άρσεναλ           48 -20αγ.  Άστον Βίλα        42 -20αγ. Μάντσεστερ Σίτι   41 Λίβερπουλ         33 Τσέλσι            30  Μάντσεστερ Γ.     30  Σάντερλαντ        29 Μπράιτον          28 -20αγ. Έβερτον           28  Μπρέντφορντ       27 Κρίσταλ Πάλας     27  Φούλαμ            27 Τότεναμ           26 Νιούκαστλ         26  Μπόρνμουθ         23 -20αγ. Λιντς             21 Νότιγχαμ Φόρεστ   18 -20αγ. Γουέστ Χαμ        14 -20αγ. Μπέρνλι           12 -20αγ. Γουλβς             6 -20αγ. 

 

ΔΙΕΘΝΗ

