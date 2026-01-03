ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεν μπήκε καλά το 2026 για τη Γιουβέντους

Άσχημο ξεκίνημα στο 2026 για τη Γιουβέντους. Η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι έμεινε στο 1-1 με τη Λέτσε εντός έδρας και έχασε την ευκαιρία να ανέβει έστω και προσωρινά στην 3η θέση και να μείνει σε μικρή απόσταση από την κορυφή.

Η Γηραιά Κυρία είχε για μοιραίο τον Ντέιβιντ που έχασε πέναλτι και την ευκαιρία να υπογράψει την ανατροπή, με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν σημαντικό βαθμό και να ξεφεύγουν στο +5 από την επικίνδυνη ζώνη.

Η Γιουβέντους ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα αλλά και τρομερά φλύαρη στην τελική προσπάθεια, με αποτέλεσμα να μην βρίσκει το γκολ που θα της έδινε προβάδισμα. Μάλιστα, είδε τους φιλοξενούμενους στη μοναδική καλή τους ευκαιρία στο φινάλε του πρώτου μέρους να προηγούνται με τον Μπαντά, ο οποίος στο 45’+2’ πάγωσε το Τορίνο.

Η αντίδραση από την πλευρά των μπιανκονερι ήρθε με την έναρξη του δευτέρου μέρους, όταν ο ΜακΚένι στο 49’ έφερε το σκορ σε ισορροπία και έδωσε το σύνθημα για την ανατροπή. Στο 66’ όμως ο Ντέιβιντ πέταξε στα σκουπίδια την τεράστια ευκαιρία που του παρουσιάστηκε αφού δεν κατάφερε να μετουσιώσει σε γκολ το κερδισμένο πέναλτι.

Η ομάδα του Σπαλέτι πίεζε και έψαχνε το γκολ που θα της χάριζε τους τρεις πόντους αλλά σπατάλησε άλλη μια μοναδική ευκαιρία, αυτή τη φορά στις καθυστερήσεις όταν πρώτα το αριστερό δοκάρι σταμάτησε τον Γιλντίζ και στην επαναφορά ο Οπεντά από τη μικρή περιοχή σημάδεψε ψηλά, σφραγίζοντας επί της ουσίας την γκέλα των γηπεδούχων!

 

Πηγή: sport-fm.gr

 

