Άλωσε το «Σέλτικ Παρκ» και έβαλε φωτιά στη μάχη της κορυφής η Ρέιντζερς!

Πήρε το «Οld Firm» και σήμανε αντεπίθεση η Ρέιντζερς! Σε ένα φοβερό ντέρμπι η ομάδα του Ντάνι Ρολ, σίγησε το «Σέλτικ Παρκ», καθώς επικράτησε 3-1 της αιώνιας αντιπάλου για την 21η αγωνιστική της Premiership, βάζοντας παράλληλα φωτιά στη μάχη της κορυφής!

Μυθική ανατροπή από τους προτεστάντες οι οποίοι παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ στην ανάπαυλα, κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση στο δεύτερο 45λεπτο και να πετύχουν τρία τέρματα.

Οι γηπεδούχοι, έκαναν στο 19' το 1-0 με τον Γιάνγκ Χιουν-Ζουν να αξιοποιεί την ασίστ του Νίγκρεν και να βάζει μπροστά την ομάδα του! Στο δεύτερο μέρος, η Ρέιντζερς, κατάφερε να ισοφαρίσει άμεσα, με τον Σερμίτι να χρίζεται σκόρερ στο 50'. Ο Πορτογάλος, εννέα λεπτά αργότερα, έβαλε μπροστά την ομάδα του παγώνοντας το «Σέλτικ Παρκ».

Τον θρίαμβο της Ρέιντζερς, υπέγραψε στο 71' ο Μουρ, έπειτα από ασίστ του Γκασαμά, διαμορφώνοντας το 1-3, που φέρνει πλέον τις δυο ομάδες ισόβαθμες στους 38 βαθμούς και στο -3 από την πρωτοπόρο Χαρτς, που έχει ένα ματς λιγότερο.

