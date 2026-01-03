Επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις για την Άστον Βίλα, βυθίζοντας την απογοητευτική Νότιγχαμ
Σα να μην πέρασε μία μέρα η Άστον Βίλα επέστρεψε πανηγυρικά στις νίκες, διαλύοντας τη Νότιγχαμ Φόρεστ με 3-1.
Η Άστον Βίλα ξεπέρασε γρήγορα το στραπάτσο από την Άρσεναλ (4-1) και επέστρεψε απευθείας στις νίκες και τις εντυπωσιακές εμφανίσεις.
Η ομάδα του Ουνάι Έμερι πανηγύρισε μία άνετη νίκη απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ με 3-1 για την 20η αγωνιστική της Premier League και πλέον η Βίλα φτάνει εκ νέου στο -3 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, αν και έχει παιχνίδι περισσότερο.
Από την άλλη πλευρά η Νότιγχαμ μένει στην 17η θέση και τους 18 βαθμούς και συνεχίζει να… αγχώνεται καθώς βρίσκεται μία ανάσα μακριά από την επικίνδυνη ζώνη.
Η χαρά για τον Σον Ντάις βέβαια έσβησε στο 73’ όταν και μετά από τραγική έξοδο του τερματοφύλακα της Νότιγχαμ, Τζον Βίκτορ, ο ΜακΓκίν με γλυκό πλασέ υπέγραψε το τελικό 3-1.
Aναλυτικά το πρόγραμμα της 20ης αγωνιστικής:
Σάββατο 03/01
Άστον Βίλα-Νότιγχαμ 3-1
(45+1' Γουότκινς, 49', 73' ΜακΓκίν - 61' Γκιμπς-Γουάιτ)
Μπράιτον-Μπέρνλι (17:00)
Γουλβς-Γουέστ Χαμ (17:00)
Μπόρνμουθ-Άρσεναλ (19:30)
Κυριακή 04/01
Λιντς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (14:30)
Φούλαμ-Λίβερπουλ (17:00)
Τότεναμ-Σάντερλαντ (17:00)
Έβερτον-Μπρέντφορντ (17:00)
Νιούκαστλ-Κρίσταλ Πάλας (17:00)
Μάντσεστερ Σίτι-Τσέλσι (19:30)
