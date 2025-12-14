ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Μέσι μίλησε αγγλικά για πρώτη φορά σε αγώνα και έγινε viral

Πλάνο από την κάμερα του διαιτητή στον τελικό του MLS Cup 2025 δείχνει τον Λιονέλ Μέσι να επικοινωνεί στα αγγλικά σε μια κρίσιμη στιγμή του αγώνα - Και έγινε viral.

Ο κόσμος του ποδοσφαίρου αιφνιδιάστηκε μετά την εμφάνιση νέων εικόνων που δείχνουν τον Λιονέλ Μέσι να μιλάει αγγλικά κατά τη διάρκεια του τελικού του MLS Cup 2025.

Από τότε που έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2023, ο θρύλος της Αργεντινής περιβάλλεται από μια μεγάλη ισπανόφωνη κοινότητα στο Μαϊάμι, αλλά το τελευταίο βίντεο υποδηλώνει ότι ο «Pulga» κάνει προσπάθειες να μάθει έστω τα... βασικά στα αγγλικά.

Η στιγμή καταγράφηκε από την κάμερα του διαιτητή του αγώνα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης για τον τίτλο εναντίον του Βανκούβερ.

Το βίντεο από την κάμερα του διαιτητή από τον τελικό εναντίον του Βανκούβερ δείχνει τον νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου να αμφισβητεί μια απόφαση με ένα σαφές και σίγουρο «Κανένα φάουλ;». Το σύντομο βίντεο, αν και απλό, αποκάλυψε ότι ο Μέσι κάνει πρόοδο.

Διαβαστε ακομη