Λύγισε τους Γουάιτκαπς και έγραψε ιστορία η Ίντερ Μαϊάμι του Μέσι!

Η νέα πρωταθλήτρια του MLS είναι η Ίντερ Μαϊάμι! Η ομάδα του Λιονέλ Μέσι επικράτησε 3-1 των Βανκούβερ Γουάιτκαπς στον μεγάλο τελικό των playoffs και κατέκτησε τον τίτλο για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Ο αγώνας ξεκίνησε ιδανικά για τους herons, με το αυτογκόλ του Οκάμπο στο όγδοο μόλις λεπτό να τους δίνει το προβάδισμα.

Οι Καναδοί πίεσαν για την ισοφάριση και τα κατάφεραν με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα χάρη σε ωραίο πλασέ του Αχμέντ, ενώ στη συνέχεια είχαν τρία δοκάρια στην ίδια φάση!

Εντέλει, ένα λάθος στην άμυνα έδωσε την ευκαιρία στον Μέσι να βγάλει τετ α τετ τον Ντε Πολ, που δεν λάθεψε κάνοντας το 2-1 στο 71ο λεπτό.

Η παρέα του Τόμας Μίλερ δεν βρήκε απάντηση αυτή τη φορά, με την Ίντερ να σφραγίζει τη νίκη με τον Αλέντε στις καθυστερήσεις και να παίρνει στα χέρια της το τρόπαιο του MLS Cup.