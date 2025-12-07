Λύγισε τους Γουάιτκαπς και έγραψε ιστορία η Ίντερ Μαϊάμι του Μέσι!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ίντερ Μαϊάμι του Μέσι επικράτησε 3-1 των Βανκούβερ Γουάιτκαπς του Μίλερ και κατέκτησε για πρώτη φορά τον τίτλο στο MLS.

Η νέα πρωταθλήτρια του MLS είναι η Ίντερ Μαϊάμι! Η ομάδα του Λιονέλ Μέσι επικράτησε 3-1 των Βανκούβερ Γουάιτκαπς στον μεγάλο τελικό των playoffs και κατέκτησε τον τίτλο για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Ο αγώνας ξεκίνησε ιδανικά για τους herons, με το αυτογκόλ του Οκάμπο στο όγδοο μόλις λεπτό να τους δίνει το προβάδισμα.

Οι Καναδοί πίεσαν για την ισοφάριση και τα κατάφεραν με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα χάρη σε ωραίο πλασέ του Αχμέντ, ενώ στη συνέχεια είχαν τρία δοκάρια στην ίδια φάση!

Εντέλει, ένα λάθος στην άμυνα έδωσε την ευκαιρία στον Μέσι να βγάλει τετ α τετ τον Ντε Πολ, που δεν λάθεψε κάνοντας το 2-1 στο 71ο λεπτό.

Η παρέα του Τόμας Μίλερ δεν βρήκε απάντηση αυτή τη φορά, με την Ίντερ να σφραγίζει τη νίκη με τον Αλέντε στις καθυστερήσεις και να παίρνει στα χέρια της το τρόπαιο του MLS Cup.

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

