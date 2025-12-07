ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Έλληνας που κατέκτησε το MLS στο πλευρό του Λιονέλ Μέσι!

Ο Έλληνας που κατέκτησε το MLS στο πλευρό του Λιονέλ Μέσι!

Ποιος είναι ο Έλληνας αμυντικός της Ίντερ Μαϊάμι που κατέκτησε το MLS μαζί με τον τεράστιο Λιονέλ Μέσι.

Συγκεκριμένα, ο 21χρονος Νόα Άλεν, μέλος της ομάδας από το 2019 και βασικό γρανάζι του συνόλου του Χαβιέρ Μασεράνο, ξεκίνησε βασικός στον τελικό του MLS κόντρα στους Βανκούβερ Γουάιτκαπς.

Στον τελικό της 6ης Δεκεμβρίου στη Φλόριντα, ο Άλεν ξεκίνησε βασικός αγωνιζόμενος ως αριστερό στόπερ που ανοιγόταν και στα αριστερά όταν ανέβαινε όλη την πλευρά ο Ζόρντι Άλμπα.

Η σχέση του Άλεν με τον Μέσι είναι πολύ καλή, όπως έχει φανεί από κατά καιρούς αναρτήσεις του Έλληνα μπακ, ενώ μετά και τον τελικό του Σαββάτου οι δυο τους αντάλλαζαν... φάπες για να πανηγυρίσουν το τρόπαιο!

Η μεγάλη στιγμή του Άλεν

Ο Νόα Άλεν, βρίσκεται στην Ίντερ Μαϊάμι από το 2019, αγωνιζόμενος αρχικά στις ακαδημίες της ομάδας του Ντέιβιντ Μπέκαμ. Πλέον σε ηλικία 21 ετών, έζησε μια μοναδική στιγμή με την ομάδα, τη δεύτερη σημαντικότερη φέτος, μετά το ματς του περασμένου Αυγούστου που ξεκίνησε βασικός, έχοντας μάλιστα το περιβραχιόνιο του αρχηγού!

Ο 21χρονος αριστερός μπακ αναμένεται να ενισχύσει τις προσπάθειες της Εθνικής Ελλάδας των ανδρών στο άμεσο μέλλον, μετά την παρουσία του στην Εθνική Νέων.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η  διοίκηση της Ίντερ Μαϊάμι βλέποντας τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του νεαρού αμυντικού, αποφάσισε να δεσμεύσει το μέλλον του Άλεν, μέχρι το 2028.

 

 

