Ο Άγιαξ πήρε το ματς με τη Χρόνινγκεν… δυο μέρες μετά

Δημοσιευτηκε:

Δίχως κόσμο, σε ματς διάρκειας… 84 λεπτών, αφού συνεχίστηκε δυο μέρες μετά από το 6’ που είχε διακοπεί, ο Άγιαξ κατάφερε να επικρατήσει 2-0 της Χρόνινγκεν.

Ο Άγιαξ πήρε τους τρεις βαθμούς στο παιχνίδι από το οποίο προκλήθηκαν τριγμοί στις σχέσεις διοίκησης – οπαδών έπειτα από τη διακοπή στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης που ξεκίνησε το βράδυ της περασμένης Κυριακής και ολοκληρώθηκε απόγευμα Τρίτης.

Τα δεκάδες καπνογόνα και τα πυροτεχνήματα των οργανωμένων φίλων του Αίαντα που ήθελαν να τιμήσουν τη μνήμη συνοπαδού τους που «έφυγε» από τη ζωή, οδήγησαν τον διαιτητή στην απόφαση να διακόψει το ματς, ωστόσο, σε κάτι λιγότερο από 48 ώρες αργότερα, συνεχίστηκε και έβγαλε νικητή.

Με γκολ των Γκοντς και Μπόουμαν στο 28ο και το 60ο λεπτό, η ομάδα του Άμστερνταμ πήρε τη νίκη απέναντι στη Χρόνινγκεν, ωστόσο, λόγω των πρόσφατων γεγονότων, αποφάσισε να μην ανοίξει τις πύλες του προπονητικού κέντρου για τους οπαδούς στην προπόνηση πριν από το προσεχές ντέρμπι με τη Φέγενορντ. Και παράλληλα θα μείνουν κλειστές και οι πύλες στο πέταλο στο klassieker.

sportfm.gr

ΔΙΕΘΝΗ

