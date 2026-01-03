LIVE: Εθνικός – ΑΕΛ 0-0

Στο δασάκι της Άχνας, Εθνικός και ΑΕΛ διασταυρώνουν τα ξίφη τους σε μια μάχη με τεράστιο ενδιαφέρον για την 16η αγωνιστική.

Οι γαλαζοκίτρινοι θέλουν ένα νικηφόρο αποτέλεσμα που θα τους δώσει ώθηση και αυτοπεποίθηση για τον στόχο της εξάδας. Από την άλλη ο Εθνικός θα έχει για πρώτη φορά τον Ρούι Φερέιρα στον πάγκο του με τον Πορτογάλο τεχνικό να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του και να επιδιώκει να βάλει φρένο στα αρνητικά αποτελέσματα.

Το LIVE του αγώνα

42 - Τεράστια χαμένη ευκαιρία και πάλι από τον Μπρένο. Ο Βραζιλιάνος βρέθηκε τετ α τετ με τον Οτσόα αλλά το τέλειωμα του πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι της ΑΕΛ

38' - Κεφαλιά του Κέλερ περνάει πάνω από τα δοκάρια του Φλόρες

34' - Σουτ του Σινγκ μετά από εκτέλεση φάουλ η μπάλα κοντράρει στο τείχος του Εθνικού

25' - Μεγάλη απέκρουση το Οτσόα σε σουτ του Παπαγεωργίου, κόρνερ για τον Εθνικό

22' - Απαντά η ΑΕΛ στη φάση του Εθνικού, το σουτ του Γλάβσιτς, ο Φλόρες με διπλή προσπάθεια μαζεύει την μπάλα

20' - Μεγάλη ευκαιρία για τον Εθνικό, το σουτ του Μπρένο από τη μικρή περιοχή περνά λίγο έξω

10' - Ο Εθνικός πατά καλύτερα στο παιχνίδι, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμα η μεγάλη φάση

1' - Έναρξη αγώνα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ: Φλόρες, Ψάλτης, Φελίπε, Λομοτέι, Οφόρι, Κονφέ, Μάια, Παπαγεωργίου, Γκονσάλες, Μπρένο, Μασάντο.

ΑΕΛ: Οτσόα, Κονσεισάο, Μπογκτάν, Κέλερ, Στεφάνοβιτς, Νταβόρ, Μιλοσάβλιεβιτς, Ζράντι, Γκλάβσιτς, Σινγκ, Μακρής.

ΣΚΟΡΕΡ: – / –

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Γκονσάλες 29'/ Κέλερ 31'

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Τσαμπαλάς Ανδρέας

VAR: Χριστοφόρου Μάριος

AVAR: Αλλαγιώτου Ιωάννα