Μουντιάλ 2026: Οι ομάδες που έχουν προκριθεί

Η Γαλλία έγινε η 29η εθνική ομάδα που έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της στο Μουντιάλ του 2026, το οποίο θα διαξαχθεί το καλοκαίρι του 2026 σε Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό. Στο Μουντιάλ 2026 έχουν προκριθεί μέχρι τώρα:

-Ως διοργανώτριες: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ

-UEFA: Αγγλία, Γαλλία.

-AFC (Ασία): Αυστραλία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Ιορδανία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία.

-CAF (Αφρική): Γκάνα, Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Αλγερία, Πράσινο Ακρωτήρι, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Ακτή Ελεφαντοστού.

-CONMEBOL (Νότια Αμερική): Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινός, Παραγουάη, Ουρουγουάη.

-OFC (Ωκεανία): Νέα Ζηλανδία

Οι θέσεις πρόκρισης:

-AFC: οκτώ απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

-CAF: εννέα απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

-CONCACAF: έξι απευθείας θέσεις (3 + 3 για τους συνδιοργανωτές) + δύο θέσεις στο τουρνουά Play-Off

-CONMEBOL: έξι απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

-OFC: μία απευθείας θέση + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

-UEFA: 16 απευθείας θέσεις

H κλήρωση

---------

Η κλήρωση των ομίλων της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα γίνει την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025, στο "Kennedy Center" στην Ουάσινγκτον.

Η κλήρωση θα αρχίσει στις 12:00 τοπική ώρα (19:00 ώρα Ελλάδας). Οι ομάδες που εκπροσωπούν τις διοργανώτριες χώρες θα τοποθετηθούν στις θέσεις A1 (Μεξικό), B1 (Καναδάς) και D1 (ΗΠΑ), σύμφωνα με το πρόγραμμα αγώνων που δημοσιεύθηκε πέρυσι.

Συνολικά, 42 από τις 48 ομάδες που θα αγωνιστούν στον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι γνωστές μέχρι την κλήρωση, με τις τελευταίες έξι πολυπόθητες θέσεις να καθορίζονται μέσω αγώνων play-off τον Μάρτιο του επόμενου έτους.

To τουρνουά των play-off, μια νέα διοργάνωση που θα δει έξι ομάδες από πέντε από τις έξι συνομοσπονδίες (με την UEFA να διοργανώνει ξεχωριστά play-off για τις τελευταίες τέσσερις ευρωπαϊκές θέσεις) να αγωνίζονται για δύο θέσεις, θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ τον Μάρτιο.

