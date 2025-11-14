«Καρφιά» Ομπαμεγιάνγκ για Τσέλσι: «Ο χειρότερος σύλλογος της καριέρας μου»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δημοσιευτηκε:

Τεράστιο λάθος για την καριέρα του χαρακτήρισε την Τσέλσι ο Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ.

Ο Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ επέστρεψε στην Ευρώπη για τη δεύτερη θητεία του στη Μαρσέιγ και σε συνέντευξη που παραχώρησε αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο πέρασμά του από την Τσέλσι.

Ο Γκαμπονέζος επιθετικός ανέφερε ότι οι «μπλε» ήταν η χειρότερη επιλογή της καριέρας του και η πορεία του εξελίχθηκε διαφορετικά σε σύγκριση με εκείνη του Ολιβιέ Ζιρού, ο οποίος επίσης είχε φορέσει, αρχικά, τη φανέλα της Άρσεναλ και μετά εκείνη της Τσέλσι.

«Η Τσέλσι ήταν ο χειρότερος σύλλογός μου. Νομίζω ότι ήταν ένα τεράστιο λάθος. Μεγάλο λάθος. Εκείνη την εποχή, περνούσα δύσκολες στιγμές στην Μπαρτσελόνα. Έπεσα θύμα διάρρηξης στο σπίτι μου και η Μπαρτσελόνα αναγκάστηκε να πουλήσει έναν παίκτη, είτε εμένα είτε τον Μέμφις Ντεπάι. Η μόνη βιώσιμη επιλογή ήταν η Τσέλσι», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Έτσι είπα: "Εντάξει, για την οικογένειά μου, θα μετακομίσω, ακόμα κι αν είναι στην Τσέλσι". Είπα στον εαυτό μου ότι μπορεί να τα καταφέρω, ο Ολιβιέ Ζιρού πήγε από την Άρσεναλ στην Τσέλσι χωρίς κανένα πρόβλημα, αλλά για μένα ήταν διαφορετικά».

 

sportfm.gr

