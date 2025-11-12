Η Γουλβς ανακοίνωσε τον Ρομπ Έντουαρντς ως αντικαταστάτη του Βίτορ Περέιρα

Η Γουλβς βρίσκεται σε πολύ δεινή κατάσταση, μιας και κατατάσσεται στη τελευταία θέση της Premier League με μόλις δύο βαθμούς μετά από 11 αναμετρήσεις. Οι «λύκοι» έχουν 2 ισοπαλίες και 9 ήττες σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια τους, με συντελεστή τερμάτων 7-25 και αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο φαβορί για τον υποβιβασμό.

Το «μάρμαρο» για αυτή τη κάκιστη εκκίνηση πλήρωσε ο Βίτορ Περέιρα, με την Γουλβς να λύνει τη συνεργασία της με τον Πορτογάλο προπονητή, ο οποίος παλαιότερα έχει περάσει από τη χώρα μας, έχοντας ένα πέρασμα από τον πάγκο του Ολυμπιακού.

Οι ουραγοί της Premier League δεν άργησαν να βρουν τον αντικαταστάτη του κι αφού το όνομα του Ρουί Βιτόρια «έπεσε» στο τραπέζι, εν τέλει κατέληξαν στον Ρομπ Έντουαρντς, τον 42χρονο προπονητή, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν ο προπονητής της Μίντλεσμπρο. Για την μεταγραφή του οι «λύκοι» εκταμίευσαν ένα ποσό κοντά στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για μία οικεία λύση για την Γουλβς, μιας και ο γεννημένος στην Αγγλία από Ουαλούς γονείς, προπονητής, στο παρελθόν έχει διατελέσει ποδοσφαιριστής του συλλόγου. Επιπλέον, έχει εργαστεί ως πρώτος προπονητής στις Ακαδημίες της Γουλβς στο παρελθόν.

Αναμένεται να δούμε αν θα καταφέρει να την βγάλει από το τέλμα που έχει διέλθει.

Στον σύλλογο θεωρούν ότι η πρόσληψη του Ρομπ Έντουαρντς, ο οποίος αγωνίστηκε για τέσσερα χρόνια στο «Μολινό» και διετέλεσε υπηρεσιακός προπονητής το 2016, αποτελεί μια μακροπρόθεσμη επιλογή. Η συμφωνία δεν αφορά μόνο την προσπάθεια της ομάδας να αποφύγει τον υποβιβασμό από την Premier League τη φετινή σεζόν, αλλά και μια μελλοντική προσπάθεια επιστροφής στην κατηγορία, σε περίπτωση που αυτή τελικά υποβιβαστεί.

Athletiko.gr