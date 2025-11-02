ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Η συγκινητική επανένωση του Mατίας Αλμέιδα με τον Ντιέγκο Σιμεόνε έφερε μία ξεχωριστή συνέντευξη

Η αναμέτρηση της Ατλέτικο με την Σεβίλλη στο «Μετροπολιτάνο» έδωσε την ευκαιρία στους Ντιέγκο Σιμεόνε και Ματίας Αλμέιδα να ξανασμίξουν έπειτα από αρκετά χρόνια.

H Ατλέτικο υποδέχτηκε το Σάββατο (1/11) την Σεβίλλη στο «Μετροπολιτάνο» και επιβλήθηκε με 3-0 στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της La Liga, σε ένα ματς στο οποίο έλαμψαν με την παρουσία τους στους δύο πάγκους οι Ντιέγκο Σιμεόνε και Ματίας Αλμέιδα.

Αυτό ήταν το πρώτο μεταξύ τους ραντεβού ως προπονητές, με τον “Τσόλο” και τον πρώην προπονητή της ΑΕΚ να έχουν λαμπρό κοινό παρελθόν, καθώς ήταν συμπαίκτες στην Λάτσιο τη σεζόν 1999-2000 όπου η ομάδα της αιώνιας πόλης πανηγύρισε την κατάκτηση του νταμπλ στην Ιταλία αλλά και για χρόνια στην εθνική Αργεντινής όπου μοιράζονταν μάλιστα το ίδιο δωμάτιο στις αποστολές.

«Έχει περάσει πολύς καιρός αλλά είναι μεγάλη χαρά. Τον εκτιμώ πραγματικά, και ως άνθρωπο και ως επαγγελματία. Ξέρει ότι νοιάζομαι πραγματικά για εκείνον. Είναι καλός άνθρωπος, και οι καλοί άνθρωποι είναι σπάνιοι στο ποδόσφαιρο”, ήταν τα λόγια του Αλμέιδα για τον Σιμεόνε στην κοινή συνέντευξη που έδωσαν μπροστά στην κάμερα του DAZN πριν από την σέντρα, με τον 55χρονο τεχνικό της Ατλέτικο να παίρνει την ασίστ για να απαντήσει ως εξής: «Είχαμε πολλές συζητήσεις όταν ήμασταν νέοι. Όταν ξεκίνησα να προπονώ, τον συνάντησα, είδα σε αυτόν τη δυνατότητα να γίνει αυτό που είναι σήμερα.

Μου είπε ότι δεν ήταν έτοιμος, και το εκτίμησα, γιατί πολλοί άνθρωποι θέλουν να μπουν στο επάγγελμα μόνο και μόνο για να έχουν μια θέση, μια δουλειά. Αλλά έτσι ήταν πάντα, έτσι είναι και η ομάδα του, ή σκοτώνεις ή πεθαίνεις».

sport24.gr

ΔΙΕΘΝΗ

