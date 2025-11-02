Επέστρεψε μετά από ενάμιση μήνα ο Νεϊμάρ

Μετά από ενάμιση μήνα απουσίας, ο Νεϊμάρ επέστρεψε στη δράση. Ο 33χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός της Σάντος, ο οποίος τραυματίστηκε στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο κατά τη διάρκεια της προπόνησης στα μέσα Σεπτεμβρίου, μπήκε στο παιχνίδι στο 67ο λεπτό του εντός έδρας αγώνα εναντίον της Φορταλέζα (1-1).

Ο άλλοτε άσος της Μπαρτσελόνα και της Παρί είχε κάποιες καλές ενέργειες, αλλά δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του αρκετά για να πάρει τη νίκη. Μετά από αυτή την ισοπαλία εναντίον μιας άμεσης αντιπάλου στη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού, η Σάντος, η οποία έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, παραμένει δύο βαθμούς πάνω από την «κόκκινη ζώνη»

