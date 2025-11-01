Νίκησε το... φάντασμα των Spurs η Τσέλσι

Η Τσέλσι άφησε πίσω της την «μαχαιριά» από την Σάντερλαντ την περασμένη αγωνιστική, κυριάρχησε απέναντι στην Τότεναμ και χάρη στο γκολ του Ζοάο Πέδρο (0-1) έφυγε από το Βόρειο Λονδίνο με το «τρίποντο». Καλύτερη η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα, οι Spurs ήταν άνευροι, στάσιμοι και ακίνδυνοι, δίνοντας την ευκαιρία στους Μπλε να πατήσουν στην τετράδα με 17 βαθμούς.

Μετά από ένα ήσυχο πρώτο ημίωρο, η Τσέλσι δημιούργησε την πρώτη πραγματική ευκαιρία με τον Ζοάο Πέδρο που εκτέλεσε από κοντινή απόσταση τον Βικάριο, ωστόσο ο Ιταλός απέκρουσε εντυπωσιακά. Η... προειδοποίηση μετατράπηκε σε γκολ στο 34'. Λάθη επί λαθών στην άμυνα της Τότεναμ, αποτέλεσμα υψηλής πίεσης της Τσέλσι, με τον Καϊσέδο να «σερβίρει» στον Ζοάο Πέδρο που πήρε το... αίμα του πίσω. Η Τότεναμ είχε τη στιγμή της στις καθυστερήσεις με τον Κούντους, αλλά ο Σάντσεθ ήταν σε ετοιμότητα.

Η... γιούχα των οπαδών των Spurs δεν φάνηκε να επηρέασε την απόδοση των ποδοσφαιριστών του Φρανκ ούτε στο δεύτερο μέρος. Χωρίς ιδέες επιθετικά, η Τότεναμ είδε την κεφαλιά του Φερνάντες στο 53' να περνάει για λίγο άουτ και τον Βικάριο, τον μόνο σταθερό της παίκτη, να σταματάει το σουτ του Ζοάο Πέδρο στο 74ο λεπτό. Χωρίς ίχνος φάσης στο δεύτερο 45λεπτο, η ομάδα του Φρανκ γνώρισε αναπόφευκτα την τρίτη της ήττα στο πρωτάθλημα.

Τότεναμ (Τόμας Φρανκ): Βικάριο, Πόρο (73' Ουντόγκι), Ντάνσο (60' Ρομέρο), Φαν ντε Φεν, Σπενς, Παλίνια, Μπνετανκούρ (60' Ριτσάρλισον), Κούντους, Σαρ, Μπέργκβαλ (7' Σίμονς, 73' Οντομπέρ), Κολό Μουανί (73' Τζόνσον)

Τσέλσι (Έντσο Μαρέσκα): Σάντσεθ, Τζέιμς, Φοφανά (89' Ανταραμπιόγιο), Τσάλομπα, Κουκουρέγια, Γκουστό (76' Λάβια), Καϊσέδο, Νέτο (85' Εστεβάο), Φερνάντες, Γκαρνάτσο (66' Γκίτενς), Ζοάο Πέδρο

