Στήριξε Βινίσιους ο Κρόος: «Ούτε εμένα μου άρεσε να βγαίνω αλλαγή»

Στήριξε Βινίσιους ο Κρόος: «Ούτε εμένα μου άρεσε να βγαίνω αλλαγή»

Ο πρώην μέσος των Μαδριλένων στήριξε τον Βραζιλιάνο, λέγοντας πως ούτε στον ίδιο άρεσε να βγαίνει αλλαγή, ειδικά ενώ πραγματοποιούσε μια πολύ καλή εμφάνιση.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων στην Ισπανία παραμένει το όνομα του Βινίσιους Τζούνιορ, και πάλι όμως για τους λάθος λόγους. Ο Βραζιλιάνος πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση στο Clasico με την Μπαρτσελόνα (2-1, 26/10), όμως η αντίδρασή του όταν αντιλήφθηκε πως ο Τσάμπι Αλόνσο τον έκανε αλλαγή ήταν κάτι περισσότερο από τραγική.

Ο 25χρονος άρχισε τα... γαλλικά προς τον προπονητή του, με τα ισπανικά μέσα να αποκρυπτογραφούν το τι ακριβώς ειπώθηκε, με τον «Βίνι» να φωνάζει πως θα φύγει από την Ρεάλ Μαδρίτης, και τον Αλόνσο να απαντάει αιχμηρά.

 

