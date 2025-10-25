ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χρέος-σοκ στη Φενέρμπαχτσε, έφτασε τα 588 εκατομμύρια ευρώ

Χρέος-σοκ στη Φενέρμπαχτσε, έφτασε τα 588 εκατομμύρια ευρώ

Όπως δημοσίευσε έγκριτος Τούρκος ρεπόρτερ, η Φενέρ έχει χρέη που ξεπερνούν τα 588 εκατ. ευρώ και αφορούν όλα τα τμήματα του συλλόγου.

Σοκ έχει προκληθεί το πρωί του Σαββάτου (25/10) στην Τουρκία, μετά από δημοσίευση έγκριτου ρεπόρτερ, αναφορικά με το συνολικό χρέος της Φενέρμπαχτσε. Συγκεκριμένα, ο Γιαγκίζ Σαμπουνκουόγλου με μια ανάρτηση στο X ανέφερε το ποσό που αφορά όλα τα τμήματα του οργανισμού, το οποίο φυσικά έχει προκαλέσει πανικό στα σχόλια του κόσμου.

Όπως ανέφερε λοιπόν ο Τούρκος, το συνολικό όφελος της Φενέρ ξεπερνάει τα 588 εκατ. ευρώ και δεν έχει να κάνει μόνο με την ποδοσφαιρική ή την μπασκετική ομάδα, αλλά με ολόκληρο τον σύλλογο, τις εγκαταστάσεις του και γενικότερα τα λειτουργικά έξοδα.

Εδώ αξίζει να αναφέρουμε πως ένα.. λιθαράκι σε όλο αυτό το χρέος προστέθηκε και με την απόλυση του Ζοσέ Μουρίνιο τον περασμένο Αύγουστο, καθώς η αποζημίωση του Πορτογάλου ήταν στα 15 εκατ. ευρώ!

