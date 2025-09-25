ΒΙΝΤΕΟ: Απίθανο γκολ ο Άλβαρεζ!

Δεν είναι μόνο ποιοτικός. Είναι και άκρως θεαματικός. Ο Χούλιαν Άλβαρες τα κάνει όλα και συμφέρει για την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Είναι μία ομάδα μόνος του. Κυριολεκτικά. Κάτι που έδειξε από την πρώτη ώρα και στιγμή που πήγε εκεί. Κάτι που επιβεβαίωσε και στο εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τη Ράγιο Βαγεκάνο.

Ο Χούλιαν Άλβαρες όχι μόνο σημείωσε τρία γκολ για την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε στη νίκη με σκορ 3-2. Αλλά ήταν αυτός που έδωσε τη νίκη με απίθανο γκολ με σουτ έξω από την περιοχή στο 88′. Απλά μοναδικός!

Ιδού το απίθανο τέρμα που σημείωσε για το 3-2 της ομάδας του:

OH MY LORD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

HATTRICK JULIAN ALVAREZ !!!!!!!!!!!!!!!

WHAT A GOAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

pic.twitter.com/FxNS7QEcL5 — TheScreenshotLad (@thescreenlad) September 24, 2025

