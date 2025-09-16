ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παράνοια με Ντι Μαρία, σκόραρε με απευθείας εκτέλεση κόρνερ!

Ο Άνχελ Ντι Μαρία μάγεψε στο 24ο λεπτό του ματς της Ροζάριο Σεντράλ με την Μπόκα, με τον Αργεντινό να σκοράρει με απευθείας εκτέλεση κόρνερ!

Ο Ντι Μαρία, πλέον, το χαίρεται με την ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του και η ποδοσφαιρική του μοίρα και τύχη, του επιτρέπουν να ζήσει φοβερά πράγματα.

Ένα απ' αυτά σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής. Απέναντι στην Μπόκα Τζούνιορς του Έντινσον Καβάνι, ο άλλοτε «μάγος» των Γιουνάιτεντ, Παρί και Μπενφίκα σκόραρε με απευθείας εκτέλεση κόρνερ για το 1-1 της Ροζάριο.

Απολαύστε τον:

