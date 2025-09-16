Παράνοια με Ντι Μαρία, σκόραρε με απευθείας εκτέλεση κόρνερ!

Ο Ντι Μαρία, πλέον, το χαίρεται με την ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του και η ποδοσφαιρική του μοίρα και τύχη, του επιτρέπουν να ζήσει φοβερά πράγματα.

Ένα απ' αυτά σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής. Απέναντι στην Μπόκα Τζούνιορς του Έντινσον Καβάνι, ο άλλοτε «μάγος» των Γιουνάιτεντ, Παρί και Μπενφίκα σκόραρε με απευθείας εκτέλεση κόρνερ για το 1-1 της Ροζάριο.

Απολαύστε τον:

¡¡¡GOLAZO OLÍMPICO DE FIDEO DI MARÍA PARA EL 1-1 DE ROSARIO CENTRAL ANTE BOCA!!! pic.twitter.com/DDWGnuSt9W — SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2025

