Πάρτι της Άρσεναλ κόντρα στη Νότιγχαμ στο ντεμπούτο Ποστέκογλου

Η νέα εποχή του Άντζε Ποστέκογλου στη Νότιγχαμ Φόρεστ ξεκίνησε με... μια σκληρή προσγείωση στο «Emirates», καθώς το πρώτο του τεστ απέναντι στην εντυπωσιακή Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα ήταν κάθε άλλο παρά εύκολο.

Από το πρώτο σφύριγμα, οι «κανονιέρηδες» έδειξαν διάθεση να επιβάλουν τον ρυθμό τους, ο Νόνι Μαντουέκε έκανε πάρτι στη δεξιά πτέρυγα και οι Θουμπιμέντι και Γκιόκερες βρήκαν δίχτυα για το τελικό 3-0, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Premier League.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα κυριάρχησε από το ξεκίνημα, με τη Φόρεστ να καταφέρνει να αντέχει για περίπου μισή ώρα. Στο 32', οι «κανονιέρηδες» άνοιξαν το σκορ με τον Μάρτιν Θουμπιμέντι να σκοράρει με ένα εκπληκτικό δεξί βολέ εκτός περιοχής.

Το 2-0 ήρθε δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της επανάληψης, όταν ο Έζε έφυγε στην πλάτη της άμυνας από τα αριστερά και σέρβιρε έτοιμο γκολ στομ Γκιόκερες, ο οποίος έφτασε τα τρία γκολ στην Αγγλία.

Η Άρσεναλ παρότι έριξε ρυθμό είχε τον απόλυτο έλεγχο και στο 79', και πάλι ο Θουμπιμέντι σκόραρε για το 3-0, σφραγίζοντας μια απόλυτα πειστική εμφάνιση για την ομάδα του Αρτέτα.

sportfm.gr