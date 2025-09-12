Πρώτη προπόνηση με τη φανέλα της Ρόμα για Τσιμίκα

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Κώστας Τσιμίκας προπονήθηκε για πρώτη φορά με τους νέους του συμπαίκτες στη Ρόμα, η οποία δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες του Έλληνα διεθνή

Ο Κώστας Τσιμίκας ετοιμάζεται για τη νέα πρόκληση στην καριέρα του, στα γήπεδα της Serie A. Ο 29χρονος μπακ έγινε... Ρωμαίος πριν από μερικές ημέρες, με την Ρόμα να ανακοινώνει την απόκτησή του από τη Λίβερπουλ υπό τη μορφή δανεισμού για την τρέχουσα σεζόν.

Μετά τις υποχρεώσεις του με την εθνική Ελλάδας για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, ο Τσιμίκας επέστρεψε στη νέα του βάση, στη Ρώμη, όπου πραγματοποίησε και την πρώτη του προπόνηση ως παίκτης της Ρόμα.

 

