«Συμβιβασμός Μάντσεστερ Σίτι–Premier League για τους κανόνες χορηγίας»

Η Μάντσεστερ Σίτι γνωστοποίησε ότι κατέληξε σε συμβιβασμό με την Premier League, βάζοντας τέλος στη διαμάχη που υπήρχε γύρω από τους κανόνες Συναλλαγών Συνεργαζόμενων Μερών (APT), οι οποίοι αφορούν τις χορηγικές συμφωνίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συλλόγου, η Σίτι αναγνώρισε ότι οι τρέχοντες κανονισμοί APT, οι οποίοι ρυθμίζουν τις εμπορικές συμφωνίες ανάμεσα σε ομάδες και εταιρείες που σχετίζονται με τους ιδιοκτήτες τους, όταν αυτές ξεπερνούν τη δίκαιη αγοραία αξία είναι «νόμιμοι και δεσμευτικοί». Έτσι, οι δυο πλευρές αποφάσισαν να σταματήσουν τις νομικές ενέργειες. Αξίζει πάντως να σημειωθεί, πως η εξέλιξη αυτή δεν συνδέεται με τις υπόλοιπες κατηγορίες που αντιμετωπίζει η Σίτι για πιθανές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών.

«Με τη συμφωνία αυτή, λήγει η αντιπαράθεση γύρω από τους Κανονισμούς APT. Η Σίτι αποδέχεται ότι οι ισχύοντες κανόνες είναι έγκυροι και δεσμευτικοί», ανέφερε σχετικά η επίσημη τοποθέτηση του συλλόγου.

Οι κανονισμοί APT εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά το 2021 και τροποποιήθηκαν δύο φορές, τον Μάρτιο και τον Νοέμβριο του 2024. Εισήχθησαν με στόχο τη διασφάλιση της «οικονομικής σταθερότητας, της ακεραιότητας και της ανταγωνιστικής ισορροπίας» της κατηγορίας, αποτρέποντας τoυς συλλόγους από το να εξαρτώνται ή να αποκτούν πλεονέκτημα μέσω «ενισχυμένων εμπορικών εσόδων από εταιρείες που συνδέονται με την ιδιοκτησία τους».

