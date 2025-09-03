Γιαμάλ: «Τώρα τελευταία γίνεται περισσότερος λόγος για το τι κάνω εκτός γηπέδου, παρά εντός»

Πριν λίγο καιρό ο Λαμίν Γιαμάλ έκλεισε τα 18 και έκανε ένα πάρτι γενεθλίων, το οποίο προκάλεσε έντονα αρνητικά σχόλια.

Ο άσος της Μπαρτσελόνα δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα ποτέ με όλα αυτά όσο ξεσπούσε... θύελλα, ωστόσο σε δηλώσεις που έκανε τώρα μίλησε για αυτά που άκουσε.

Ο Γιαμάλ ανέφερε πως δεν τον επηρεάζουν όλα αυτά τα σχόλια που ακούει και δεν τον απασχολούν ιδιαίτερα, ενώ σχολίασε και τα όσα είπε ο Χάνσι Φλικ μετά την ισοπαλία της Μπάρτσα κόντρα στη Βαγεκάνο.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν με επηρεάζει. Έχω ήδη καταλάβει ότι οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μου θα σχολιάζεται και, σε πολλές περιπτώσεις, θα είναι επινοημένο, γιατί έχουν ήδη συμβεί πράγματα στη ζωή μου που ούτε εγώ ήξερα. Δεν με απασχολεί ιδιαίτερα. Στο τέλος της ημέρας, το είπα και την ημέρα της ανανέωσής μου: τόσο για τα καλά όσο και για τα κακά, ακούω μόνο τον κύκλο των φίλων μου, που είναι αυτοί που πραγματικά γνωρίζουν τα πράγματα και τι έχει σημασία. Αυτό είναι κάτι υπέρ μου που με βοηθάει πολύ, γιατί ποτέ δεν θα ακούσετε να λένε ότι ο Λαμίν είναι λυπημένος ή χαρούμενος για κάτι που είπε κάποιος άλλος. Ακολουθώ τον δρόμο μου, συνεχίζω με τη νοοτροπία μου, που πιστεύω ότι είναι αυτό που με έφερε ως εδώ», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Τελευταία, γίνεται περισσότερος λόγος για το τι κάνω εκτός γηπέδου, αλλά μιλούν γι' αυτό εξαιτίας όσων κάνω εντός γηπέδου. Κανείς δεν θα έλεγε ότι ένας παίκτης της Ματαρό (ομάδα των τοπικών πρωταθλημάτων της Καταλονίας) έκανε πάρτι για τα 18α γενέθλιά του ή θα μιλούσε για την προσωπική του ζωή. Είμαι πολύ ήρεμος, οι άνθρωποι που έχουν σημασία ξέρουν ποιος είμαι».

Ενώ σχολίασε και τη δήλωση του Χάνσι Φλικ σχετικά με τον εγωισμό των παικτών μετά την ισοπαλία της Μπαρτσελόνα κόντρα στην Βαγεκάνο: «Τα λόγια του Φλικ; Δεν νομίζω ότι αυτό που είπε έχει να κάνει με εγωισμούς, αλλά με την ένταση. Δεν ξεκινήσαμε με την ένταση με την οποία τελειώσαμε την περασμένη σεζόν. Κάναμε λάθη. Είμαστε μια νεανική ομάδα και δεν προερχόμαστε από τέσσερα συνεχόμενα πρωταθλήματα... Θέλουμε περισσότερα, πρέπει να δώσουμε χρόνο στους εαυτούς μας».

