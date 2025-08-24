ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έγραψε ξανά ιστορία ο Ρονάλντο, αλλά έχασε τον τρίτο του τελικό με την Αλ Νασρ

Έγραψε ξανά ιστορία ο Ρονάλντο, αλλά έχασε τον τρίτο του τελικό με την Αλ Νασρ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να γράφει στα 40 του ιστορία στο ποδόσφαιρο.

Κατά τη διάρκεια του τελικού του Super Cup Σαουδικής Αραβίας, ο Πορτογάλος σταρ άνοιξε το σκορ κόντρα στην Αλ Αχλί, τέρμα, φτάνοντας συνολικά τα 100 τέρματα ως ποδοσφαιριστής της Αλ Νασρ.

Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά, αφού το έχει επίσης κάνει με τις φανέλες των Ρεάλ (451 γκολ), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (145), Γιουβέντους (101), καθώς και με εκείνη της εθνικής Πορτογαλίας, με την οποία έχει σκοράρει 139 τέρματα.

Ωστόσο, η βραδιά δεν έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο για τον Πορτογάλο θρύλο, αφού η Αλ Νασρ ηττήθηκε από την Αλ Αχλί στα πέναλτι με 5-3 (2-2 η κανονική διάρκεια του αγώνα) και ο Ρονάλντο έχασε ακόμα μία ευκαιρία για να πανηγυρίσει τον πρώτο του τίτλο με την ομάδα.

Συγκεκριμένα, ο 40χρονος επιθετικός έχει αγωνιστεί σε τρεις τελικούς επίσημων διοργανώσεων με την Αλ Νασρ, τους οποίους κι έχει χάσει. Πρόκειται για τους King’s Cup 2023/24, Super Cup 2024 και Super Cup 2025.

Φυσικά, όπως ήταν λογικό ο Ρονάλντο ήταν φανερά απογοητευμένος αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα.

 

Πηγή: sport24.gr

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη