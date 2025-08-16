ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κιέζα: «Είμαι χαρούμενος στη Λίβερπουλ, ο Ζότα με βοήθησε από εκεί ψηλά»

Η Λίβερπουλ βρήκε σθεναρή αντίσταση από την Μπόρνμουθ, ωστόσο ο Φεντερίκο Κιέζα που ήρθε από τον πάγκο λύτρωσε τους reds που επικράτησαν στο τέλος με 4-2 για την πρεμιέρα της Premier League.

Βέβαια το κλίμα στο Άνφιλντ δεν ήταν χαρούμενο, αλλά συγκινητικό λόγω του θανάτου του Ντιόγκο Ζότα που έχει σκορπίσει τη θλίψη σε παίκτες αλλά και οπαδούς. Ο Φεντερίκο Κιέζα στις δηλώσεις που παραχώρησε αμέσως μετά το παιχνίδι στάθηκε και σε αυτό.

“Η πρώτη μου σκέψη μετά το γκολ ήταν για τον Ντιόγκο, τον αδερφό του και την οικογένειά τους. Ήταν ένα τόσο συγκινητικό βράδυ, οπότε το να τελειώσουμε το παιχνίδι έτσι ήταν πολύ συναισθηματικό. Ο Ντιόγκο με βοήθησε από ψηλά, σπρώχνοντας την μπάλα προς την εστία. Γι’ αυτό θέλω να πιστεύω ότι μπήκε“.

Έπειτα ρωτήθηκε και για το μέλλον του στους πρωταθλητές Αγγλίας, καθώς ήταν αμφίβολο ενώ το όνομά του έχει συνδεθεί κατά καιρούς με ομάδες της Serie A. “Θα μιλήσουμε με τη Λίβερπουλ, αλλά για να είμαι τελείως ειλικρινής, είμαι χαρούμενος εδώ. Παίζω για μια από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου.

Πρέπει να περιμένω και να είμαι έτοιμος, όπως έγινε σήμερα, για να αποδείξω ότι μπορώ να παίζω για την ομάδα. Ο Σλοτ μου έχει συμπεριφθεί πολύ καλά αυτούς τους μήνες“, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιταλός διεθνής για το μέλλον του.

 

