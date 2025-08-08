«Στο κόλπο για Μπουονανότε η Νότιγχαμ»

Στο στόχαστρο της Νότιγχαμ έχει μπει ο Φακούντο Μπουονανότε. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα αγγλικά Μέσα, η Φόρεστ εξετάζει την περίπτωση του Αργεντινού με ιταλικό διαβατήριο μεσοεπιθετικού.

Ο 21χρονος δεν αποτελεί πρώτη επιλογή του Χουρζέλερ, προπονητή των «γλάρων», και ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Αποκτήθηκε από την Μπράιτον με 6 εκατ. ευρώ πριν από δυόμιση χρόνια, ενώ την περασμένη σεζόν δόθηκε δανεικός στη Λέστερ. Η Νότιγχαμ δεν παίζει μόνη της πάντως αφού για τον νεαρό ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται τόσο η Ντόρτμουντ και η Λιόν.

sport-fm.gr