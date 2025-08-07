Παίρνει Ζαμπαρνί με πάνω από 60 εκατ. η Παρί

Έτοιμη να ολοκληρώσει την απόκτηση του Ίλια Ζαμπαρνί της Μπόρνμουθ είναι η Παρί Σεν Ζερμέν, αφού ήρθε σε συμφωνία με τα Κεράσια ως προς το ποσό της μεταγραφής.

Οι διαπραγματεύσεις της Παρί Σεν Ζερμέν με την Μπόρνμουθ αναφορικά με την... μετακόμιση του Ίλια Ζαμπαρνί στο Παρίσι εξελίσσονται με θετικό πρόσημο για την γαλλική ομάδα.

Οι δύο σύλλογοι βρίσκονται πλέον σε προχωρημένες συζητήσεις έχοντας εισέλθει στις τελευταίες λεπτομέρειες προκειμένου να «κλείσει» και οριστικά το deal. Σύμφωνα με το «Sky Sports», Παρί και Μπόρνμουθ τα βρήκαν ως προς το σταθερό ποσό της μεταγραφής, το οποίο θα αγγίξει τα 63 εκατ. ευρώ, και τώρα δουλεύουν επάνω στα bonus.

Νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι, η Μπόρνμουθ είχε απορρίψει την αρχική προσέγγιση της Παρί, ενώ η επιθυμία του 22χρονου Ουκρανού ήταν εξαρχής να αγωνιστεί με τη φανέλα των Παριζιάνων. Με το... κενό στα οικονομικά «θέλω» των Κερασιών να γεφυρώνεται, ο Ζαμπαρνί βρίσκεται με το ένα πόδι στο Παρίσι.

gazzetta.gr