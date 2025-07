Πάτησε Βαρκελώνη ο Ράσφορντ και ανακοινώνεται από την Μπαρτσελόνα

Ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα θα πρέπει να λογίζεται, για τη νέα σεζόν τουλάχιστον, ο Μάρκους Ράσφορντ, με τον Άγγλο να αναμένεται να φορέσει σήμερα, επίσημα τη φανέλα των «μπλαουγκράνα».



Η ομάδα του Χάνσι Φλικ είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει μία σπουδαία κίνηση, για να ενισχύσει σημαντικά την επιθετική της γραμμή. Η Μπαρτσελόνα συμφώνησε με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή, πληρώνοντας ολόκληρο το συμβόλαιο του, ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι κάμερες έπιασαν τον Άγγλο να βρίσκεται μέσα σε ένα αυτοκινητικό και να κατευθύνεται στο προπονητικό κέντρο της Μπαρτσελόνα, της νέας του ομάδα.



Την περασμένη χρονιά ο 27χρονος μεσοεπιθετικός αγωνίστηκε στο πρώτο μισό με τους «κόκκινους διαβόλους», ενώ το δεύτερο μισό το πέρασε φορώντας τη φανέλα της Άστον Βίλα. Συνολικά σκόραρε 11 φορές, ενώ μοίρασε και εννέα ασίστ.

🚨 Marcus #Rashford has arrived at #Barcelona training. 💙❤️



He's set to be officially announced today.



(🎥 @SocBlaugranaFC)

pic.twitter.com/oar3xNaHwG